Švitoření nad našimi hlavami, akrobatické průlety stodolou či nad hladinou rybníka. To jsou naši letní ptačí hosté - vlaštovky a jiřičky. Oba druhy jsou po staletí v Evropě od jara do podzimu společníky lidí.

Říká se, že vlaštovky a jiřičky přináší do domu štěstí. | Foto: Archiv záchranné stanice

Jiřičky využívají k hnízdění nejrůznější stavby včetně moderních panelových domů, vlaštovky zase vnitřní prostory zemědělských objektů. Vhodných míst pro život vlaštovek bohužel s pokračujícím úbytkem chovů hospodářských zvířat v otevřených stájích a na pastvinách nadále ubývá. Ani jiřičky to nemají jednoduché, jejich společná hnízdiště často zanikají po rekonstrukcích či změně majitele objektu.

„Vlaštovky a jiřičky bývaly našimi předky odedávna milovány, znamenaly totiž příchod (tedy přílet) štěstí do domu. Dnes ve stavu odtržení od přírody i duchovna a zahledění do hmotných statků lidé často jejich starší hnízda ničí, nebo jim v zahnízdění na svých domech aktivně brání. Pro tyto druhy, které jsou svým tradičním hnízdištím každoročně věrné, je jejich zánik velkým problémem. Je nutno také říci, že ničení jakýchkoliv ptačích hnízd je v rozporu se zákonem. Některé „zábrany“ jako jsou bodce, visící síťovina apod. mohou ptáky dokonce přímo zraňovat“, vysvětluje Nikola Mrázková z Třeboňské záchranné stanice. „Navíc je to nesmyslné. Pro trochu trusu, který se navíc dá zachytávat jednoduchou a snadno udržovatelnou podložku pod hnízdem, se lidé připravují o „služby“ těchto výkonných lovců much, komárů i dalšího nepříjemného hmyzu v okolí našich domovů“, dodává.