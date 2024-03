/FOTOGALERIE/ V sobotu jsme vyrazili na výlet do Lince. Překvapilo nás, jak krásné město to je.

Z výletu do rakouského Lince. Je to krásné město, které stojí za minimálně celodenní výlet. | Foto: Eva Cieslarová

Zaparkovali jsme u Dunaje přímo naproti starému městu, lístek za šest euro nám vyšel až do druhého dne do rána. Prošli jsme se kolem řeky po krásné oblázkové pláži a přes hlavní náměstí, kde zrovna měli bleší trh, jsme vyrazili dál do města.

Oběd v sushi baru nás vyšel na 40 euro, bylo nás dohromady pět. Pak jsme obešli pár obchodů, prošli se po centru, zašli do nádherné katedrály a nad město na zámek, odkud je výhled na Alpy, a vrátili se po opačném břehu Dunaje kolem Lentos Kunstmuseum, muzea moderního a současného umění, a přes sousední most zpátky k autu.

Do Lince je to kousek a musím říct, že určitě brzy vyrazíme znovu.

Eva Cieslarová