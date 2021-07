Výstava zaujme návštěvníky nejen svou jedinečnou atmosférou, o kterou se postaralo Egon Schiele Art Centrum, ale především desítkami děl od 70. let až do současnosti. Na plátnech nebude ani tentokrát nouze o barvy a groteskní nadsázku.

Veřejnost se tak může těšit na známé „výjevy z panelákových bytů“, ale i poslední fantaskní obrazy z období pandemie, které autor strávil na šumavském venkově. Právě tady vznikají jeho díla nejčastěji. A co je jejich motivem? Zdroji inspirace Michaela Rittsteina jsou prostředí hromadné dopravy, koupališť, venkovských hospod i lidských příbytků.

„Do autorových děl vstupují klid venkova i atmosféra pulzující metropole. Jeho expresivní malířské záznamy vyhrocené groteskní nadsázkou až na hranici absurdity v sobě skrývají postřehy o komplikovanosti mezilidských vztahů,“ uvádí Petr Mach, kurátor předchozí úspěšné autorovy retrospektivy v Jízdárně Pražského hradu.

Výstava je otevřena do 30. ledna 2022. Vstupné 200 Kč/studenti a hendikepovaní 100 Kč/senioři nad 65 let 150 Kč/děti 6-15 let 50 Kč/děti do 6 let zdarma.

Eliška Svátková, Český Krumlov