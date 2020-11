Krásný dům s prosklenými chodbami byl ideálním místem v době, kdy se nemohou navštěvovat galerie, muzea a další výstavní prostory, a tak kurátor výstavy se dohodl s ředitelkou zařízení Ivanou Ambrusovou a ta hned vše povolila. Výstava, přestože neměla vernisáž, při ukončení instalace, již měla své první návštěvníky, seniory, kteří se vraceli z procházky v nádherném slunném dni. Obrázky potěšily.

Ivana Ambrusová (radní města Český Krumlov) řekla, že je velmi ráda že města a potažmo pro seniorské aktivity se prolínají a přemýšlela, co výměnou do Prachatic během příštího roku pošle, S úsměvem řekla, možná přijdeme do Prachatic na výlet všichni. Tak už se těšíme.

Děkujeme za přátelství a podporu, které trvají mnoho let.

Hanka RH+ Rabenhauptová