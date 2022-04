Neobvyklá a krásná oblaka přezdívaná Mammatus zaslal redakci fotograf Lukáš Gallo. Tento jev se objevuje po bouřce, když je Slunce nízko. "Jsou to zajímavé mraky, které vznikají jenom na zadní straně bouřky při jejím rozpadu," vysvětluje fotograf. Název Mammatus je z latinštiny ze slova mamma, tj. česky vemeno. "Takhle mohutné a veliké jsem je ještě neviděl," říká k mrakům Lukáš Gallo.

Ten se oblaka vydal fotit cíleně. "Celý den jsem pracoval na zahradě a ve třičtvrtě na sedm jsem už chtěl do postele," vypráví. Odpočinek se ale nekonal. "Viděl jsem zlaté světlo a sněžilo, tak jsem jel na rozhlednu Haniperk, vyběl jsem nahoru a tam jsem to viděl. Věděl jsem podle světla, že tam ty mraky budou. Byla to taková zimní bouřka," vysvětluje.

Snímky oblak Lukáše Galla už stihly mít úspěch na internetu i v zahraničí.