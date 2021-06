Na závěr celého Kooperativa tour 33 radostí života navíc vybere Čechomor jednoho interpreta a nahraje mu ve svém pražském studiu singl pod dohledem producentů Franty Černého a Karla Holase – frontmanů skupiny Čechomor.

Vyzýváme proto všechny hudebníky, kteří by si rádi zahráli na stejném pódiu jako Čechomor a působí v okolí plánovaných koncertů, aby se zapojili. Na každý koncert, v rámci Čechomor Kooperativa Tour - 33 radostí života, hledá Čechomor jinou kapelu, která získá jedinečnou možnost zahrát si 33 minut na koncertě Čechomoru jako předkapela.

"Pokaždé se snažíme přijít s něčím, co jsme ještě nedělali, tentokrát s tím, mít na každém koncertě jinou předkapelu! Víme, že mezi našimi fanoušky je mnoho skvělých hudebníků, o tom už jsme se přesvědčili mnohokrát, proto jsme se rozhodli dát jim šanci, po té dlouhé době plné lockdownů, aby se předvedli novým fanouškům! Chceme tímto způsobem podpořit a dodat energii hudebníkům, protože sami moc dobře víme, jak smutné byly měsíce bez publika," říká Karel Holas.

Kapela nevypisuje žádná pravidla, co se věku nebo obsazení týká. Do soutěže se tedy může zapojit jak nadaný písničkář, tak celá kapela.

Pro každý koncert vybere Čechomor jednu skupinu (písničkáře, duo, vokální uskupení…), vítěze konkurzu představí na svém facebookovém profilu, poskytne svoje pódium a techniku (případně poskytne i svého zvukaře), poskytne přiměřený čas na zvukovou zkoušku a od 19 h, kdy koncerty začínají, vám dá prostor 33 minut na pódiu. Vítěz konkurzu obdrží také volné vstupenky pro své fanoušky na tento koncert.

"Vzhledem k tomu, že na letošním turné bude všechno 33; 33 písníček v playlistu, slavíme 33 let, točit budeme pivo 33, tak předkapela dostane právě 33 minut, aby se předvedla. Osobně se na to velice těším! Být obklopen hudebníky, inspirovat se a užít si na každém koncertě ještě jeden hudební zážitek… co víc si přát!" dodává František Černý.

A jak se do konkurzu zapojit?

Pokud působíte v regionu, kde se koncert Čechomoru odehraje a máte chuť si zahrát před publikem skupiny Čechomor, pošlete nám na e-mail band@czechomor-agency.com odkaz na 1-2 videa, kde živě hrajete vaše skladby (koncert, zkouška…). Svá videa můžete také posílat přes jednu z cloudových služeb (uschovna.cz, wetransfer.com, Google Drive apod.). Čechomor tato videa nahraje na na svůj YouTube kanál (youtube.com/c/CechomorYT) a odkazy na konkrétní videa nasdílí do facebookové události v daném kraji.

Stačí poslat na email karolina@czechomor-agency.com dvě videa, kde kapela/zájemce zahraje naživo a v seskupení, ve kterém plánuje vystoupit na koncertě. Nahrávka může být ze zkušebny, z koncertu, odkudkoliv… Videa Čechomor zveřejní na svém YouTube kanálu, kde pro ně budou moci hlasovat i ostatní fanoušci. František s Karlem pak, s ohledem na hlasování fanoušků, vyberou tu předkapelu, která na koncertě vystoupí.

Vaše šance zahrát si na jednom pódiu s Čechomorem samozřejmě zvýší podpora videí od vašich fanoušků na YouTube kanálu Čechomoru. Linky na videa pro konkrétní koncert bude Čechomor sdílet v události na svém facebookovém profilu, kde je také fanoušci mohou podpořit svým lajkem.

Proto neváhejte a zúčastněte se!

Termíny koncertů na jihu Čech

1. 7. Písek

15. 7. České Budějovice

11. 8. Jindřichův Hradec