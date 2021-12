Otužilci na Táborsku mají akcí hned několik

Otužilci v JordánuZdroj: Klára Hejdová

Otužilci na Táborsku mají kolem Vánoc bohatý program. Na Štědrý den se konalo 31. Vánoční namáčení do Jordánu na Sokolské plovárně v Táboře. Ve čtvrtek 30. prosince zkusí vodu v Košíně, kde se od 10 h koná jedenáctý ročník akce Košínský tuleň u hráze Košínského rybníka. Otužilci nevynechají ani na Silvestra. V pátek 31. prosince v 11 h můžete navštívit tzv. Silvestrovský křest na táborské plovárně u rybníku Jordán. Ve velkém stylu zahájí také nový rok s Jistebnickým novoročním namáčením, které u jistebnického rybníku Chadimák začíná 1. ledna 2022 v 11 h. O týden později, 8. ledna se můžete zúčastnit Tříkrálového namáčení, a to v Plané nad Lužnicí u sauny. Do vody se půjde v 15 h.