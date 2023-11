Více než 600 lodí nyní opravují zaměstnanci vyšebrodské firmy Ingetour, která je největší půjčovnou lodí na Vltavě a jednou z největší u nás. Celkově má Ingetour k dispozici více než 2000 lodí, během sezóny byla tedy poničena přibližně třetina z nich.

V největší půjčovně lodí na Vltavě nyní opravují kanoe a rafty, aby byly připravené na další sezónu. | Foto: Jan Straka, Ingetour

„Co se týče půjčování lodí byla letošní sezóna srovnatelná s minulými a v některých ohledech i lepší. Můžeme hovořit o přibližně 10% nárůstu,“ uvádí Jan Straka, manažer půjčovny lodí Ingetour ve Vyšším Brodě. Kolik lodí se letos vydalo na Vltavu není možné přesně říct. Díky Ingetour vyrazilo v nejsilnějších dnech sezóny na Vltavu až 1500 lidí. K tomu je ale třeba připočítat i vodáky, kteří využili služeb jiných půjčoven a na Vltavě jsou samozřejmě také ti, kteří mají svoje vybavení. „Opravujeme přibližně třetinu lodí. Záleží na míře poškození, u některých lodí opravují naši zaměstnanci prodřená nebo prasklá místa. Někdy je třeba u raftů vyměnit celý válec. Podlepujeme také dna raftů, aby se zvýšila jejich odolnost,“ dodává.

Počet lodí, které musí po sezóně opravit je podobný jako v předchozích létech. Stejné je to s počtem zaměstnanců. Přes sezónu mají v Ingetour zhruba 130 lidí Teď je to méně než polovina. Část z nich právě opravuje lodě a další zaměstnanci se věnují dalšímu rozvoji, například modernizaci nebo rozšiřování nabídky kempů. Dokonce došlo i k některým ztrátám lodí. Většinu se ale podaří znovu vypátrat. Každá z lodí Ingetour je podle Straky dobře evidovaná. „Využíváme ochranné prvky, abychom je mohli při případné ztrátě dohledat a rozpoznat,“ uvádí. Aktuálně není na vodě ani jedna loď, podle manažerů z Ingetour, ale není problém se kdykoliv domluvit na půjčení. „Existuje několik skupin, které tradičně na Vltavu vyráží v zimních měsících,“ uvádí Straka. Letní sezóna nebyla podle něj nijak výjimečná, na Vltavě se objevilo standardní množství vodáků, na které byli zvyklí i v předchozích létech.

„Ingetour je náš člen, se kterým je vždy skvělá spolupráce. Profesionální služby, které poskytují návštěvníkům Lipenska, zpřístupňují Vltavu doslova každému. Lidé dnes již služby Ingetour považují za samozřejmé, ale kdo zná pozadí, ví kolik je to organizace a celoročního úsilí. Ze zkušeností tak mohu říci, že přínos služeb společnosti Ingetour je pro celý region zásadní. I když teď lodě masivně na vodu nevyplouvají, tak přesto je možné tu a tam - a to i v zimě - zahlédnout zelený člun z vyšebrodské půjčovny. A to mě baví," řekl Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který sdružuje regionální podnikatele.