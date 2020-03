Minulý týden byl ve znamení šití roušek po večerech doma ve velkém nejen pro kolegyně. S klienty si zpíváme, jednotlivě cvičime, procvičujeme "mozkové závity", abychom nezakrněli, jak klienti říkají. Dále si čteme, jednou předčítám já, podruhé klient. Tvoříme velikonoční výzdobu, připravujeme se na Velikonoce, nebo si jen tak povídáme. Je jím pochopitelně smutno po jejich blízcích, jejich rodiny jim nyní nahrazujeme mnohem více my.

Pořád se ptají, kdy už To skončí a proč To je, co To je, kde se To vzalo. Ale je samozřejmě i legrace, někteří mají úžasný smysl pro humor, vtípky, legrácky, které nás všechny nabíjí. A společně vše zvládneme, protože jsme prima kolektiv. Přejeme všem hodně zdraví a sil! Z

Lenka Jakešová, aktivizační pracovnice