Odborník na plazy Paul Hien nabízí účastníkům zajímavý pohled do světa zmijí ve výběhu a v Großer Filz.

Prohlídka začíná u výběhu plazů ve venkovním výběhu Centra národního parku Luzný, kde se dozvíte zajímavé informace o struktuře výběhu a jeho obyvatelích. Při troše štěstí lze všech šest druhů plazů Bavorského lesa - ještěrku obecnou, ještěrku písečnou, červa pomalého, užovku podplamatou, užovku hladkou a zmiji - pozorovat i mimo výběh. Zhruba po hodině prohlídka pokračuje k další zastávce. Paul Hien chce účastníkům ukázat přirozené prostředí zmije obecné a zároveň vyvrátit některé stále kolující mýty. Prohlídka pokračuje podél Velké plsti po stezce zmijí. Odborník poskytne další informace o životě tohoto ohroženého druhu plaza v Bavorském lese.

Sraz na jedno- až dvouhodinovou bezplatnou prohlídku je v sobotu 27. července v 9 hodin u informačního pavilonu na parkovišti 1 Centra národního parku Luzný. Na krátkou cestu do Großer Filz je možné využít spolujízdu. Kromě určité základní kondice je nutná jistá noha, vhodná obuv a oblečení odpovídající počasí. Z organizačních důvodů je nutné se co nejdříve, nejpozději však den předem do 17 hodin, přihlásit u průvodcovské služby národního parku (0800 0776650).