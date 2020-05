Na nástup dětí do školy dne 25. 5. jsme se připravovali a těšili, škola bez žáků je totiž jako mlýn bez vody. Ta nás v podobě dešťových kapek překvapila právě ve chvíli, když žáci v doprovodu rodičů přicházeli do školy, a tak chviličku trvalo, než našli svou skupinu a stanoviště.

ZŠ Kaplice, Fantova: Děti jsou zpět ve škole | Foto: Foto: Archiv Základní školy Kaplice, Fantova

Pak už šlo vše jak na drátku, učitelé a asistentky odvedli žáky do tříd. Mnohde to připomínalo 1. září, protože se ve skupině sešli žáci z různých tříd, a navíc s novým učitelem. Všichni se do školy těšili, chyběla jim nejen jejich paní učitelka, ale i spolužáci.

Po rychlém rozkoukání se s chutí pustili do práce a není jí málo, protože od 11. března se žáci učili „na dálku“. Někdo s pomocí rodičů, někdo s počítačem, někdo s UčíTelkou na ČT1 a někdo byl odkázán sám na sebe, takže co se týče znalostí, je na tom každý jinak. Ale s tím už si poradíme, máme na to víc jak měsíc.