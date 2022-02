Deset kilo masa? Poláci se nestačí divit, kolik jsou toho Češi schopni nakoupit

„Neví někdo, co Češi dělají s takovým množstvím masa, které nakoupí během jedné návštěvy v supermarketu? Obkládají se jím? Nebo ho možná pálí v peci, protože není normální, že jeden člověk kupuje 10 kilo masa.“ To je jen jeden z příspěvků ve facebookové skupině, v níž Poláci diskutují o nákupní horečce, která mezi Čechy v příhraničí propukla minulý týden. Tedy poté, co v Polsku kvůli nižším daním zlevnily potraviny a benzín.

Poláci se diví, kolik masa jsou Češi schopni v jejich obchodech skoupit. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň