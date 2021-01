Mnozí Pražané nyní nostalgicky vzpomínají, jak chodívali skrz Hradčany na procházky. Obyvatelé Prahy 6 si tudy zkracovali cestu z Malé Strany. Hradní zahrady včetně Jeleního příkopu poskytovaly lidem klidné místo k odpočinku uprostřed historického centra hlavního města.

„Václav Havel se snažil Pražský hrad maximálně otevřít veřejnosti. Nebylo to vůbec jednoduché. Spousta míst a zahrad byla po 40 letech v žalostném stavu a otevření si vyžádalo značné úsilí. Václav Klaus to v zasadě nechal být. A ten současný? Ten ho zavřel. Co udělá příští?“ tweetoval před koncem uplynulého roku známý architekt Adam Gebrian. Jeho příspěvek s dotazem směřovaným širší veřejnosti sdílel dokonce magistrátní Institut plánování a rozvoje (IPR Praha).

Chybí vám Jelení příkop a volný pohyb v areálu? https://t.co/ez2ZEcJJJr — IPR Praha (@iprpraha) December 30, 2020

Na prezidenta Zemana se v otevřeném dopise na Silvestra s prosbou o zpřístupnění areálu obrátili rovněž komunální politici Jiří Růžička a Jan Lacina (oba STAN). Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček bral jejich aktivitu jako útok na prezidentskou kancelář a Růžičkovovi vzkázal, že si „nedá pokoj od nenávisti“.

Ve vyjádření pro Pražský deník už byl Ovčáček smířlivější a vysvětlil, že veřejný provoz na Hradě se podřizuje vládním nařízením a stupňům rizika protiepidemického systému (PES), který vytvořilo ministerstvo zdravotnictví pod vedením Jana Blatného (za ANO). Ovčáček upozornil, že 5. stupeň předepisuje uzavření hradů, zámků a památek – a i v dalších stupních jsou výrazná omezení.

„Je nutno si uvědomit, že areál Pražského hradu je jako celek národní kulturní památkou. Nebudeme spekulovat, zda 22. ledna 2021 nouzový stav skončí. Lze pouze sdělit, že Pražský hrad bude otevřen, až to umožní opatření nařízená vládou,“ napsal Pražskému deníku mluvčí Ovčáček. Hradní kancléř Vratislav Mynář loni v prosinci zdůvodnil zavření bran také obavou z front zájemců o prohlídku, což by představovalo riziko šíření koronavirové nákazy. To však působí vzhledem k masivnímu úbytku turistů a současnému stavu v centru Prahy jako poněkud přehnaná reakce.

Pro mnohé je navíc pohled na uzavřený Hrad skličující. Vždyť už od léta 2016, kdy Zeman zavedl kvůli hrozbě teroristických útoků přísné bezpečnostní kontroly, připomíná areál nedobytnou pevnost. U vstupů se mnohdy tvořily dlouhé fronty. Brány hlídali kromě policistů také vojáci se samopaly. Loni v květnu oznámil Mynář, že plošné kontroly se dočasně ruší. Kovové zátarasy jsou před vstupem z ulice U Prašného mostu stále. „Dál nesmíte!“ upozorní hlídka fotoreportéra při pořízování aktuálních snímků. I za zavřenou Matyášovou bránou před prvním nádvořím se v prvním lednovém týdnu pohybovali muži v uniformě.

Když se v létě 2019 objevil krátce u vstupu do Jeleního příkopu z Chotkovy ulice žiletkový plot, spustily se na Zemana a jeho úředníky zlostné reakce. Pozdvižení způsobila také fotografie na webu Echo24.cz, kde jsou na hradbách u Zámeckých schodů vidět desky z dřevotřísky. „Provedení zábran z dřevotřísky působí velmi improvizovaně a neodborně a hyzdí vzhled ušlechtilého portálu do Rajské zahrady navržený architektem Josipem Plečnikem,“ citoval deník Ondřeje Šefců z Národního památkového ústavu (NPÚ).

Dolní Jelení příkop zůstane zavřený

Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky situaci nekomentoval. Podle ředitele tiskového odboru Ovčáčka byly dřevotřískové desky u vchodu do Jižních zahrad Pražského hradu z Hradčanského náměstí instalovány z bezpečnostních důvodů. „A to kvůli zamezení vniknutí do areálu Pražského hradu po lešení, které zde bylo kvůli opravě jižního křídla Nového paláce. Momentálně je lešení demontováno a začátkem ledna byly z hradeb odstraněny také OSB desky, v opravách fasády se ale bude pokračovat v březnu letošního roku a lešení bude opět instalováno,“ sdělil Pražskému deníku Ovčáček.

Jižní zahrady se otevřely návštěvníkům pouze během letních prázdnin. Jelení příkop – kdysi hojně využívaná turistická trasa – je ovšem z technických důvodů už několik sezon takřka liduprázdný. Za jeho otevření se přimlouval rovněž primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti). Horní část, kde se nachází například Masarykova vyhlídka, by se mohla otevřít 1. dubna 2021. Jenže Dolní Jelení příkop bude uzavřen i nadále kvůli zásobování a odvozu stavebního materiálu z objektu Nového probošství, který opravuje Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze.

„Správa Pražského hradu už veškeré stavební práce v Dolním Jelením příkopu ukončila, oprava věže Daliborky byla přerušena kvůli nedostatku finančních prostředků,“ prozradil Ovčáček.

Turisté se tak budou muset připravit, že i když (třeba díky očkování) odezní koronavirová nákaza, v hradním areálu omezení ještě nějakou dobu potrvají. Prezidentu Zemanovi končí druhé funkční období v roce 2023…