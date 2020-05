Během týdne premiér Babiš v rozhovoru pro Blesk trochu Hřiba pošťouchl, když prohlásil: „Chápu, že dělá zahraniční politiku, ale hlavně by se měl soustředit na problémy Prahy a na spolupráci s námi, vládou. Teď ta spolupráce nefunguje a já bych byl rád, kdyby se to změnilo třeba v otázce dostavby okruhu.“

Šéf hnutí ANO narážel na aktuální vyhrocené česko-ruské vztahy kvůli Hřibovým postojům – například přejmenování prostranství před ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova. Primátor má stejně jako starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) – ten kvůli odstranění sochy maršála Koněva – a řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS), který naštval Rusko památníkem vlasovců, policejní ochranu. „Je potřeba, abychom vedli s Ruskem dialog,“ řekl k tomu Babiš.

„Chceme postavit ten okruh Prahy a ono to s ním (Hřibem) nefunguje. Ředitelství silnic a dálnic se snaží, je tam už rok žádost o rozhodnutí,“ uvedl Babiš k napjatým vztahům s pražským primátorem a dodal, že mu ve středu odeslal dopis. V minulosti se oba politici přeli zejména o využití pozemků v Letňanech, kde chtěl premiér stavět takzvanou vládní čtvrť, což se představitelům hlavního města nelíbí. Hřib a spol. požadují, aby nevzniklo jen „úřednické ghetto“.

Babiš se nevyjádřil, musí dokument prostudovat

Vedení metropole si dostavbu silničních okruhů kladlo jako jeden z hlavních požadavků při případných majetkových transakcích mezi státem a hlavním městěm. Na dokončení vnějšího okruhu chce Praha příspěvek státu ve výši 60 miliard korun. Ve hře je i stavba nové nemocnice v Letňanech. Hřib v současném návhru memoranda zmiňuje ještě projekt nového koncertního sálu nebo umístění nové budovy Národní knihovny a depozitáře Národní galerie. Babiš se zatím k dokumentu nevyjádřil, neboť jej nejdřív musí prostudovat.

„Spolupráce bude spočívat především ve vzájemné diskusi, hledání vhodného a akceptovatelného řešení pro obě strany, stanovení dalšího postupu a případně též uzavření konkrétních závazkových vztahů, v rámci kterých budou stanoveny konkrétní práva a povinnosti stran," citoval z návrhu memoranda web Pražský patriot s odkazem na agenturu ČTK.

Strany by podpisem dokumentu deklarovaly vůli změnit způsob oceňování majetku, kdy stát jej nabývá za cenu administrativní, ale převádí za cenu obvyklou. „Toto pravidlo v případě směn komplikuje dohody mezi Prahou a ČR o finančním vypořádání, neboť hlavní město Praha je povinno nabývat majetek za cenu obvyklou a za cenu obvyklou je povinno majetek rovněž převádět," píše se v dokumentu.

Ať stát nejprve nabídne majetek dané obci, navrhuje Praha

V memorandu zástupci města navrhují také společnou snahu právně zakotvit pravidlo, aby majetek stát v případě prodeje nejdříve nabídl dané obci, teprve poté by jej nabízel třetí straně.

Na základě dokumentu by měli Babiš a Hřib najít dohodu na využití a vlastnictví některých konkrétních budov – například zámků na Veleslavíně a v Kunraticích, Faustova na Karlově náměstí, hasičských zbrojnic, tenisových kurtů na Letné nebo pozemků v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Hřib navhruje, že pokud obě strany memorandum uzavřou, mělo by platit na dobu neurčitou. Ukončit by jej bylo možné dohodou, bez udání důvodu s výpovědní lhůtou šesti měsíců nebo písemně, kdy by ukončení bylo platné okamžikem doručení. Dokument nebude zakládat právně vymahatelné závazky.