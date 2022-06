„Pepík Simbartl měl v sudu obilí, ale už se mu do něj nechtělo lézt, tak jsme se s ním domluvili, aby nám ho dal a pustili jsme se do toho. Dříve takové boudy dělal i pivovar, ale teď už ne. Vyrobili jsme si i takový přístřešek na posezení venku. Začali jsme s tím vloni v dubnu a v létě už bylo hotovo. Koupili jsme akorát plech na střechu a barvu, jinak to je vše z domácích zásob. Podíleli se na tom ještě Venca Cibulka a Milan Štengl. Občas přišel i někdo z kluků ze vsi a udělal, co bylo třeba,“ řekl Pavel Berka, který má svou malou hospůdku na zahradě.