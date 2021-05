Na lavici obžalovaných usedl dvaatřicetiletý Jakub J., který ve Věznici Heřmanice v Ostravě vylil spícímu trestanci na hlavu a trup vroucí vodu. Způsobil mu poranění v podobě popálenin prvního a druhého stupně na dvanácti procentech těla. Hrozí mu pět až dvanáct let vězení.

Útočník podle informací Deníku pochází ze Slušovic na Zlínsku. V roce 2012 mu zlínský soud vyměřil deset let vězení za pokus o vraždu kamaráda. Po vypití litru slivovice mu během hádky vrazil šroubovák do hlavy. Podle výpovědí známých byl nevyzpytatelný, jeho jednání ovlivňovaly i drogy. Svou přítelkyni například podezříval z toho, že mu do hlavy instalovala čip, doma hledal skryté kamery. Ambulantně se léčil na psychiatrii.

Zkrat

Zkrat předvedl i v heřmanické káznici. V srpnu 2019 v časných ranních hodinách odešel z cely do společné místnosti a v rychlovarné konvici ohřál vodu. „Tu poté vylil na spícího muže,“ uvedl státní zástupce s tím, že jen shodou šťastných okolností nedošlo k závažnějším následkům. Zraněný trestanec si útok nedokáže vysvětlit. „Nevím, neměli jsme žádné spory, ale byl zřejmě na hlavu,“ řekl s tím, že v době činu bylo v cele šest odsouzených. Proč si vybral zrovna jeho, nechápe.

Obžalovaný před soudem prohlásil, že si na útok nepamatuje. „Je hrozné, co je mi kladeno za vinu. Na ten skutek si nepamatuji,“ prohlásil obžalovaný a dále odmítl vypovídat. Státní zástupce pro něj navrhuje desetiletý trest a ústavní léčbu. „Ten trest se mi zdá přísný,“ reagoval obžalovaný. Hlavní líčení je naplánováno na tento týden. Zda padne rozsudek, není jasné.





K TÉMATU

Co se děje za vězeňskými zdmi

Krajský soud v Ostravě se v minulosti zabýval i jinými případy násilí mezi trestanci. Řešil například drsnou vězeňskou šikanu. Pětiletý trest uložil muži, který připravil kruté chvíle spoluvězni. Vyžadoval po něm vyprávění pohádek na dobrou noc. Při odmítnutí následovat bití tyčí. Zapaloval mu také papír vložený na břicho a mezi prsty nohou. Jednou ho škrtil kabelem od sluchátek až dotyčný upadl do bezvědomí. Ostatním v cele řekl, že jim předvede názornou ukázku, jak dotyčného „vypne“.



Jindy soud poslal na deset let za mříže muže, který na toaletě káznice přiměl k sexuálním úsluhám sedmadvacetiletého spoluvězně. Oběť i pachatel byli paradoxně zařazeni do speciálního vzdělávacího programu zaměřeného na pachatele odsouzené za sexuální činy vůči dětem do osmnácti let.





Před časem vyměřil ostravský soud sedm a tři čtvrtě roku třiadvacetiletému muži z Krnova. Ten v ostravské vazební věznici v únoru 2012 málem zabil spoluvězně, se kterým v podvečerních hodinách hrál šachy. Napadl ho krátce po skončení partie, v níž dostal mat. Zřejmě neunesl prohru a na soupeře, který v té chvíli sbíral figurky, surově a zákeřně zaútočil.



Sedmileté tresty si vyslechli i dva trestanci, kteří byli uznáni vinnými ze znásilnění spoluvězně. Jako oběť vybrali tehdy teprve sedmnáctiletého mladíka. Ten si ve vězení odpykával trest za krádež. Podle státního zástupce jej přiměli k různým sexuálním praktikám.