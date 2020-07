„V mobilu mám unikátní kód voucheru, osm tisíc korun na týdenní pobyt v lázních pro mě a manželku, a tento státní příspěvek vyhazuji do koše,“ popisuje pan Zbyněk.

Manželé si chtěli odpočinout v Lázních Třeboň nebo v rehabilitačním zařízení v blízkosti zámecké zahrady v Lednici. O klienta se státním příspěvkem 4000 korun zde už nestáli. Jedná se o lázně tradičně zaměřené na domácí klientelu, které bývají v létě plné i bez státem dotovaných pobytů.

„V Třeboni mají plno v Bertiných lázních i v lázních Aurora. Usilovali jsme ještě o pobyt v Luhačovicích nebo v Jeseníku. Bezúspěšně. Tak jsme to vzdali,“ uzavírá jednapadesátiletý Olomoučan.

Zájem převýšil limit

Většina lázní nepřijímá žadatele s příspěvkem od státu podle informací Deníku z kapacitních důvodů. Zájem byl obrovský, že lidé okamžitě zaplnili volné termíny.

Část kapacit obsadili lidé již dříve a i ti nyní mají také nárok na konci pobytu uplatnit slevu. Některé lázně aktuálně neberou příspěvky vůbec, část jich příjem rezervací této státem motivované klientely pozastavila.

„Zájem výrazně převýšil limit daný státem pro naši společnost. V praxi to znamená, že Lázním Luhačovice by při překročení daného limitu již nebyl státem proplacen žádný další poukaz,“ vysvětlují například Lázně Luhačovice.

Jde o to, že lázně kvůli státnímu příspěvku narážejí na omezení veřejné podpory ve výši 200 tisíc eur, které již čerpaly.

„Původně bylo řečeno, že voucher je benefit pro lidi, ale stal se z toho benefit pro lázně, a nám se to tudíž začíná počítat do limitu. V režimu tzv. de minimis je to 200 tisíc euro na tři roky,“ vysvětluje ředitelka Lázní Slatinice Irena Vašicová.

„Riskujeme, že vezmeme lidi, což už děláme, a čtyři tisíce korun nedostaneme,“ poukazuje ředitelka.

Slatinice obsazují už i listopad a prosinec

Na rozdíl například od Lázní Teplice nad Bečvou, kde není uplatnění voucheru 4000 korun možné, slatinické zařízení zájemce neodmítá.

Stejně jako v ostatních lázních zde zažívají obrovský přetlak a telefonní linky a mejly mají zahlceny. Ve Slatinicích nyní obsazují listopadové a prosincové termíny, po nichž jindy takový hlad není.

„Pořád čekáme, už to mělo být schváleno minulý týden, že limit bude navýšen. Riskujeme, že pak nemusíme dosáhnout na dotace na vzdělávání či na kulturu. Nevím, jak bychom postupovali, pobyty bychom museli lidem začít stornovat,“ uvažuje ředitelka Lázní Slatinice.

Slatinické lázně v minulosti vsadily na korporátní klientelu, a velké firmy jim letos rekondiční pobyty zrušily.

„Co nám v minulosti tvořilo velkou obložnost, nejednou nebylo,“ uvádí Vašicová.

„Státní podporu jsme proto velice přivítali. Sice jsme vnímali, že lidé letos chtějí cestovat v Česku, a očekávali jsme větší zájem, ale voucher má jeden benefit, a tím je podmínka šesti strávených nocí. Tyto dlouhodobější pobyty jsou pro nás zajímavé,“ vysvětluje ředitelka.

Státní miliarda na 250 tisíc poukazů

Vláda na anticovidový lázeňský program vyčlenila miliardu korun, což umožňuje vydání maximálně 250 tisíc poukazů. Uplatit slevový voucher na lázeňský pobyt lze do konce letošního roku.

Přehled zařízení, kde je možné příspěvek uplatnit, je k dispozici na serveru kudyznudy.cz, kde zájemci zároveň získají slevový voucher na 6 nocí a alespoň 5 procedur.

Olomoucký kraj nabízí kapacitně jednu z největších nabídek lázeňské péče v České republice. V roce 2018 zdejší lázeňská zařízení podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky nabízela klientům 2 061 lůžek - po Karlovarském kraji s 11 257 lůžky druhý nejvyšší počet. Zlínský kraj měl 2 045 lůžek a Moravskoslezský 1 710.