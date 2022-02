„Zřejmě se v tu dobu jednalo o krádež na objednávku. Zloděj se do areálu dostal skrz rodinnou hrobku Šporků. A kromě zmíněného obrazu odcizil další tři plátna, benátské zrcadlo a několik hmoždířů ze zdejší dobové lékárny,“ zabrousil do minulosti současný kastelán Kuksu Libor Švec.

Na ztracený obraz na konci loňského roku narazila kurátorka Národní galerie v Praze Martina Jandlová Sošková. „Přišel za námi soukromý sběratel a chtěl povolení o legálním vývozu obrazu do zahraničí. Při zkoumání, zda se nejedná o nějaké v minulosti odcizené dílo, jsem podle fotografie poznala, že se jedná právě o obraz, který před třiceti lety zmizel z Kuksu,“ řekla Deníku Jandlová.

Jeden z nejhodnotnějších kusů

Podle informací Deníku zatím ani policie neví, jak se toto dílo do rukou soukromého sběratele dostalo. Kastelán Kuksu je však rád, že se obraz opět navrátil na své místo. „Je to jeden z nejhodnotnějších kusů, který tu nyní budeme mít. Kromě toho, že se jedná o příbuzného Jana Antonína Šporka, je obraz zajímavý i osobou autora. Nicolas de Largillierr totiž portrétoval i francouzského 'krále Slunce', tedy Ludvíka XIV,“ doplnil informaci Švec.

Podobizna Jana Michaela byla na hospitalu od začátku dvacátého století, kdy ji sem přemístili Šporkové ze svého panství ve středočeském Krnsku.

To, že by se vrátila po tak dlouhé době památka z místa odcizení, považuje ředitel územní památkové správy Miloš Kadlec za světlou výjimku. „K podobné události došlo před několika lety na Bezdězu, kam se vrátily dřevořezby z Křížové cesty, které byly umístěny v kapličkách lemujících cestu na hrad. Zde ale nešlo o krádež, ale pozorná divačka si při sledování televizní reportáže uvědomila, že má dřevořezbu patřící hradu doma, získala ji jako dědictví a nabídla nám ji k odkupu. Tedy – zázraky a dobré skutky se stále dějí," uvedl Kadlec.

První návštěvníci spatří portrét synovce zakladatele Kuksu Františka Antonína Šporka na začátku nové turistické sezóny, která letos na hospitálu Kuks začne v pátek 1. dubna.

Případ slovy policie



Přesně v půl páté ráno 26. července 1991 přijali ze Dvora Králové nad Labem oznámení o vloupání do státního zámku KUKS, kdy z jeho obrazárny zmizelo několik obrazů a starožitností velké hodnoty. Odcizen byl i obraz s motivem hraběte Jana Šporka z roku 1719. Na dlouhých třicet let se po předmětech jakoby slehla zem.



V pondělí 18. října 2021 však pražští policisté přijali oznámení od ředitelky Odboru dokumentace sbírkového fondu v Národní galerii Praha s tím, že obdrželi žádost o vystavení osvědčení k vývozu uměleckého díla mimo území České republiky. S cílem pravděpodobného prodeje na aukci v zahraničí. Konkrétně se jednalo právě o obraz hraběte Jana Michaela ze Šporku, jenž byl evidovaný jako odcizený, a jehož odhadní cena za tu dobu stoupla o několik milionů korun.



Po prostudování dokumentace bylo zjištěno, že se skutečně jednalo o odcizený obraz a policisté prověřili současného majitele. Ten se však dle prověřených výpovědí na krádeži nepodílel. Podle zjištění kriminalistů by obraz pravděpodobně skončil na aukci v zahraničí s vyvolávací cenou mezi čtyřiceti až šedesáti tisíci eur.



Zdroj: Policie ČR