K oslavám 25 let své existence obří jízdní kolo postavila v roce 2016 ve svém areálu firma Seko Aerospace. V březnu 2019 se kvůli silnému větru částečně zřítilo, stát zůstalo zadní kolo se sedačkou. Pevnější a odolnější konstrukce proti vlivům počasí se před dvěma lety postavila nová, kolo je vyrobené z 2137 metrů železných trubek a váží 3,8 tuny. Plášť je z dírkovaného plechu, stavba trvala třem lidem pět měsíců.

Společnost SEKO Aerospace působí v Lounech tři desítky let, vyrábí komponenty do parních turbín a součástky do letadel. Zaměstnává stovky lidí. Zajímavostí je, že kromě obřího jízdního kola se v jejím areálu nachází též letadla, například vztyčený stíhací bombardér Mig-23BN.