„Vypůjčených“ zvonů se tam našlo více než šedesát. Všechny, u kterých to bude možné, se během následujících šesti let vrátí do svých domovských farností v Polsku a Česku. Vůbec první z nich byl s titulem Zvon míru přivezen do Píště na Opavsku. Postupně bude takto do ostravsko-opavské diecéze vráceno pět dalších zvonů.

Píšťský zvon, vážící 350 kilogramů byl ulit v roce 1649 v opavské dílně zvonařem Hansem Knaufem. Za druhé světové války putoval spolu s dalšími dvěma místními zvony na takzvaný hřbitov zvonů do Hamburku, kde byly zvony taveny a vyráběly se z nich zbraně.

Jeho stáří jej nakonec od tohoto osudu zachránilo. Po válce se však zpět na Hlučínsko nevrátil, ale byl přidělen do kostela v německém Grötzingenu. Tam vyzváněl desítky let, než se stal součástí projektu mírových zvonů. Zpátky domů do Píště byl přivezen po osmdesáti letech.

„Projekt chápu jako součást velkého mírového úsilí, na jehož dlouhé cestě učiníme s našimi farnostmi alespoň pár kroků vpřed. Do naší diecéze se dostalo sedmašedesát zvonů, které unikly zničení. Většina z nich dodnes svolává k bohoslužbě a modlitbě. Navrácení zvonu do Píště vidím jako začátek procesu. Časem vznikne síť diecézí a farností v rottenbursko-stuttgartské diecézi, v Polsku a v ostravsko-opavské diecézi, která společně spojí zvony míru a pokoje,“ uvedl biskup Gebhard Fürst.

Projekt běží na náklady rottenbursko-stuttgartské diecéze. Jestli se k iniciativě připojí i ostatní diecéze v Německu, je zatím nejasné.

Vrátí se někdy zpět do zvonice?

U příležitosti návratu historického zvonu se v Píšti konala mše svatá. Tamní farář Petr Černota označil vracející se zvon jako důkaz smíření mezi národy. Zároveň přiblížil, jak bude se zvonem dále naloženo.

„Zatím bude umístěn v našem kostele v přední části presbytáře, poté se budeme společně radit s farníky, obcí a odborníky o jeho definitivním umístění. Navrácený zvon bude samozřejmě sloužit k liturgickým úkonům a bude svolávat věřící k modlitbám,“ sdělil.

V kostele sv. Vavřince by měl být zvon vystaven přibližně po dobu šesti měsíců. Zároveň se bude zkoumat i jeho technický stav a zda je vůbec reálné jej zavěsit zpátky do zvonice. Usilovat se bude rovněž o to, aby byl zvon prohlášen za kulturní památku, bude-li to možné.

Z věže píšťského kostela byly v roce 1944 sundány celkem tři zvony. Nynější zvon míru byl odlit v roce 1649, další v roce 1723, třetí zvon pak pochází z roku 1743. Společně se stovkami dalších zrekvírovaných zvonů nejdříve putovaly na shromaždiště. Ze Slezska mířily do sběren v Opavě, Těšíně a Moravské Ostravě. Konečná stanice se však nacházela v Hamburku, kde na takzvaném hřbitově zvonů skončilo sto tisíc zvonů z celé Evropy. Tady měl být jejich osud zpečetěn, nacisté je roztavili a vyráběli z nich zbraně.



Některé ale válku přečkaly, což dnes můžeme s jistotou říci i o dvou zvonech z Píště. O třetím z roku 1723 bohužel nejsou žádné zprávy. Zvon míru byl nalezen v německé obci Grötzingen. Druhý zvon z roku 1743 byl rovněž objeven ve stejné, tedy rottenbursko-stuttgartské diecézi, visí v kostele v obci Sulz nad Neckarem. Tento zvon píšťská farnost německému kostelu ponechá, neboť jeho demontáž by byl příliš nákladná.

Starosta Píště Daniel Fichna konstatoval, že po monstranci z roku 1609 jde o druhou nejstarší dochovanou památku v obci. „Zvon z roku 1649 je svědkem víry našich předků, kteří jej pořídili do tehdy zřejmě dřevěného evangelického kostela, který v obci postavili, což dokládá i nápis na něm,“ řekl.

Apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze biskup Martin David připomněl, jak důležité je budovat dobré česko-německé vztahy. „Zvony, které se vracejí do původních farností jako zvony míru nám připomínají, že i my se musíme vrátit k tomu, co je pro nás společné, ke křesťanským kořenům, které naše národy mají. Z nich musíme vycházet a na nich budovat. Tyto kořeny jsou mnohdy vzájemně propletené a spojené historií mnoha osobností a světců,“ uvedl.

Jak bylo zmíněno, vzácné zvony se vrátí ještě do pěti míst ostravsko-opavské diecéze. Nejstarší z nich z roku 1507 poputuje do Oldřišova. Další zvony dostanou farnosti v Třebomi, Doubravě, Třanovicích a Věřňovicích u Dolní Lutyně. Ještě dodejme, že za každý navrácený zvon budou do německých kostelů odlity nové jako symboly míru a sjednocené Evropy.

Do ostravsko-opavské diecéze se během následujících let vrátí dalších pět zvonů. Kdy a v jakém pořadí, však zatím ještě nebylo rozhodnuto.

Věřňovice – Dolní Lutyně: zvon z roku 1779, váží 30 kilogramů, nyní se nachází v otevřené zvonici kostela sv. Jiří v Hemmingenu.

Doubrava: zvon z roku 1783, váží 30 kilogramů, nyní se nachází ve střešní věži kostela sv. Martina v Beimerstettu.

Oldřišov: zvon z roku 1507, váží 590 kilogramů, nyní se nachází ve věži kostela sv. Františka ve Schweningenu.

Třanovice: zvon z roku 1932, váží 140 kilogramů, nyní se nachází v kostele sv. Jana v Roigheimu.

Třebom: zvon z roku 1511, váží 590 kilogramů, nyní se nachází ve zvonici kostela sv. Petra v Tübingenu-Lustnau.

