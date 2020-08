Pletařkám z Veselí zbývá jen sešít 74 kusů obchvatové šály. Dokončí ji v říjnu

/FOTOGALERIE/ Čtrnáct pletařek se v Novém Veselí pustilo do sešívání pestrobarevné obchvatové šály. Ta má olemovat přes pět kilometrů dlouhou přeložku Nového Veselí a sousední Budče. „Máme celkem sedmdesát čtyři kusů. V každém klubku je jiný počet metrů. Šlo nám o to, aby jich bylo co nejméně,“ řekla za novoveselské pletařky Jitka Kalasová.

Dámy z Nového Veselí se pustily do sešívání obchvatové šály. | Foto: archiv Jitky Kalasové