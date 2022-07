Salov zdůrazňuje, že v případě jakýchkoliv restrikcí je důležitá jejich vymahatatelnost. Nad zákazem vstupu do lesů může dohlížet lesní stráž, případně policie. Kromě bezpečnostního hlediska je také pohled ochrany přírody, kdy současný požár ničí již obnovující se les. „Než kohokoliv napadne si zapálit cigaretu nebo rozdělat oheň, měl by si srovnat v hlavě to, zda je ochoten a schopen do konce života žít s tím, že se kvůli němu těžce zranil nebo dokonce zemřel hasič,“ zdůrazňuje mluvčí správy národního parku. Hasiči se totiž pohybují ve velmi těžkém terénu, kde navíc hrozí pády suchých stromů. Hasí tak i v lokalitách, kam běžní návštěvníci parku kvůli bezpečnosti nesmí.

Požár se šíří Českým Švýcarskem, zasedl krizový štáb, začala evakuace Hřenska

Podobný velký požár, který likvidoval lesy u oblíbené vyhlídky Bastei, byl v sousedním Sasku impulzem k tomu, aby správa Národního parku a CHKO Saské Švýcarsko vstup do lesů zakázala v noci. Většina lesních požárů má totiž příčinu v rozdělávání ohně uprostřed vyprahlých lesů, především při přespávání pod širou oblohou. To je, stejně jako v Českém Švýcarsku, v saském národním parku zakázané. Do lesů se tak v saských chráněných územích nesmí v čase od 21 do 6 hodin. Za porušení nařízení pak hrozí pokuta až 2 500 euro.