První nedělní akci svolal Ivo Osovský, jenž se – s českou vlajkou v ruce – zviditelnil už na loňské demonstraci spolu s fotbalovými chuligány 18. října na Staroměstském náměstí, kdy po oficiálním ukončení policie použila slzný plyn i vodní dělo proti agresivním demonstrantům. Od té doby hlasitě vystupuje proti Babišovi a jeho kabinetu, přičemž hlásá: „Nenech se zastrašit, vystup z řady!“

„Každým dnem si stále vic uvědomujeme, kolik se toho již obětovalo pod falešnou zástěrkou našeho zdraví a všeobecného blaha… Na adrese Františka Zemana 876 se společně ozveme a jedním hlasem řekneme, že už toho bylo dost,“ napsal Osovský ve facebookové pozvánce na „Smuteční pochod za zbytečné oběti vlády ČR“.

Demonstrace začala už v poledne na průhonickém Květnovém náměstí, posléze se účastníci vydali za policejní asistence směrem k bydlišti – Osovského slovy – „neváženého“ pana premiéra. Sešlo se zhruba padesát lidí, mnoho z nich bylo oděno v černém, někteří nesli věnce či hřbitovní květiny. V čele průvodu byla černá rakev. Na sociálních sítích se objevila fotografie, jak si jeden z účastníků obstaral dokonce záchodovou mísu.

Na jedné z vlajek se skvěl nápis Rokytnice v Orlických horách – dvoutisícové město v okrese Rychnov nad Kněžnou totiž patří k významným lyžařským střediskům tamního regionu a Babišova vláda kvůli snaze zastavit šíření nemoci covid-19 rozhodla o uzavření skiareálů.

Vakcína zavádí nanočip, zaznělo v Průhonicích

V Průhonicích protestující občané pronesli rovněž několik projevů. „V prvním z nich zaznívá, že vakcína proti covidu změní lidskou DNA a zavádí člověku do těla nanočip,“ uvedl Týdeník policie na facebookové stránce.

Podle policie nebyl narušený veřejný pořádek. Jak uvedla agentura ČTK, značná část přítomných však neměla roušky a nedodržovala rozestupy. Přestupky proti vládním nařízení policisté řešili domluvou. Dá se očekávat, že podobně jako o silvestrovské noci bude okolí Babišova domu střeženo dál.

Premiér byl v době konání protestu na novoročním obědě u prezidenta Miloše Zemana v Lánech. Novinářům tam řekl, že pro jeho rodinu bylo dění u domu v Průhonicích nepříjemné. Pochopil by, kdyby se protest konal u úřadu vlády.

Tam okolo 15. hodiny začal vznikat světelný řetěz v rámci akce iniciativy Chcípl PES. „Chceme vládě ukázat, že je mnohem více postižených podnikatelů a živnostníků, než si myslí a než si je ochotna připustit,“ uvádí organizátoři akce, jejíž motto zní: „Půllitrem za svobodu. Otevřeme Česko!“

„Cesty naděje“ vedla přes Mánesův most a Kaprovu ulici až na Staroměstské náměstí, na trase včetně cíle je několik petičních stánků s výzvou k „otevření ekonomiky, protože všechny vládní opatření nepomáhají a naopak škodí“. Podle ČTK na Klárově byla také rakev, která měla symbolizovat pohřeb gastrosektoru, a lidé do ní zatloukali hřebíky. Pořadatelé účastníkům rovněž rozdávali půllitry se svíčkami, pokud neměli vlastní. Organizátoři předem upozornili, aby protestující vzhledem k počtu účastníků měli zakryté dýchací cesty a pokud pociťovali příznaky koronavirové nákazy, aby do Prahy vůbec nejezdili.

Do iniciativy „Chcípl PES“, jehož název vznikl v narážce na protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví vedeného Janem Blatným (za ANO), patří majitel restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku Jiří Janeček, majitel pražské restaurace Šeberák Jakub Olbert a David Biksadský.

Jejich podniky na začátku prosince zůstaly otevřené i po (tehdejší) zavírací době ve 20:00. V pátém stupni rizika protiepidemického systému mohou restaurační zařízení fungovat opět jen přes výdejní okénko nebo rozvoz jídel. Platí rovněž zákaz pití alkoholu na veřejnosti.

Kromě výše zmíněného požadují také, aby během týdne přišla záloha pro všechny uzavřené podniky v minimální výši 50 procent z obratu minulých let a v řádu několika dní byl vypsán i program na záchranu fyzických osob, které „o vše přišly“ a potýkají se s dluhy z podnikání.

Za týden bude „jasné vyjádření frustrace“

Janeček a další zástupci iniciativy míní, že stát na krachující podnikatele zapomněl. Kritizují také to, že dosud neběží program COVID gastro, případně nějaká z alternativ. Stávající systém kompenzací iniciativa už dříve označila za složitý, neprůhledný a nespravedlivý.

„Tato vláda se nepoučila z jarní pandemie, vykašlala se na letní přípravu a zcela podcenila nástup druhé vlny. Jejich restriktivní opatření byla polovičatá a nikdy se nedotkla nadnárodních korporací nebo květinářství. Vláda si vybrala náš sektor ve svém chaotickém tažení, který tuto vládu nikdy nevolil a hodil se jako obětní beránek,“ uvedli zástupci Chcípl PES. „Přitom to bylo tak jednoduché a spravedlivé, použít program z Rakouska nebo Německa a poskytnout určité procento z obratu z minulých období,“ míní restauratéři.

„Je to poslední tiché varování,“ upozornili Janeček a spol. v souvislosti s nedělní akcí. Další demonstrace se chystá na neděli 10. ledna 2021 na Staroměstském náměstí. „Tentokráte již nepůjde o tichý protest, ale o jasné vyjádření naší frustrace z přístupu vlády k řešení této nelehké situace. Nejste v tom sami!“ píšou lidé z uskupení „Chcípl PES“ a vyzývají k účasti také podnikatele z dalších oborů.