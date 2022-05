Velká rodina s dětmi vyhořela. Nyní se tísní v jednom pokoji v chudobinci

Marcela a její dospělá dcera Irena říkají, že nabídnutý byt nejprve odmítly, protože vypadal děsně a našly v něm štěnice. Kvůli obavám, že úřady rodině vezmou děti, však nakonec souhlasily a z ubytovny se do Stovky všichni přestěhovali. Čekala je nejen nová vana a kuchyňská linka, přenechaný sporák, lednice a pračka, ale i spousta práce.

„Čtyři dny jsme škrábali stěny v dětském pokoji,“ tvrdí Irena, které nejvíc vadí štěnice. Druhý postřik snad pomůže. „Poštípané holky nešly do školy. Celou noc jsme štěnice chytali a nevyspali se,“ povzdechne si Irena. V pokoji za kuchyní je údajně nejméně „broučků“, jak jim říkají.

Část vybavení stále chybí

V bytě bez televize mají to málo, co jim zůstalo po požáru a věci, které dostali. Ještě potřebují postele, aby nespali na zemi na matracích, skříně, regály a nějakou tu poličku. „Oblečení máme pořád v pytlích,“ upozorňuje v obýváku Irena. Když se řekne obývák, myslí se tím gauč udělaný s matrací, sušák s prádlem, stolek a dvě židle a pak ty pytle.

Rodina odhaduje, že výmalba, výměna koberců za lino či plovoucí podlahu a další vybavení do bytu bude stát desítky tisíc korun. „Byt sám o sobě není špatný, prostor je úžasný, ale potřebuje to tu opravit a zrenovovat. Všechno je to o penězích,“ říká hlava rodiny, která v tomto týdnu přišla o práci uklízečky.

Dcera Irena chce matku zastoupit a začala si hledat zaměstnání. „Vezmu cokoliv, třeba směny ve fabrice,“ líčí své plány. Synka by jí hlídala matka. Ta chce ale také do práce, protože peníze budou třeba. Vysvětlují, že za byt, vodu a energie zaplatí 18 tisíc korun měsíčně. Pronájem je na tři měsíce, a když nebude problém s placením, tak se má prodloužit. Kauce 10 tisíc je už zaplacena.

Činžák, kde rodina bydlí, patří naštěstí ve Stovce k těm lepším. Je zateplený, má plastová okna, na společné chodbě i u vstupu do zamřížovaného sklepa je pořádek.

Pronájem bytu ve Stovce zprostředkoval magistrát. Za neziskový sektor se velké rodině individuálně dlouhodobě věnuje sociální pracovnice Pavla Krupová z Charity Most. Zajišťuje nejen humanitární a potravinovou pomoc, ale pomáhá například s komunikací s úřady či vlastníkem bytu a radí s financemi. „Je to moje práce,“ řekla sociální pracovnice. „Cítím se už jako člen rodiny,“ dodala. Dokonce žádala zaměstnavatele své klientky, aby ji nepropouštěl, protože matka byla z vyhoření bytu na dně a práci po přestěhování do ubytovny nedokázala skloubit s péčí o rodinu v nouzi. Podle Krupové rodina nyní potřebuje vybavit byt nábytkem, aby se dalo kam uložit vyprané prádlo, aby děti nemusely spát na matracích a měly i stůl a židle na přípravu do školy.

Vyšetřování pokračuje

Proč rodině 6. dubna vyhořel byt 3+1 ve 14. patře věžáku v ulici M. G. Dobnera, se ještě neví. Podle členů domácnosti vzplál v pokoji děvčat zapnutý plastový větrák a stěžovali si na elektroinstalaci. Hasiči případ dosud neuzavřeli. „Čekáme na výsledky expertizy odebraných vzorků,“ sdělil mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan.

Policie kvůli požáru zahájila úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. „V současné době případ stále prověřujeme a čekáme na výsledky znaleckých posudků. Z tohoto důvodu nemůžeme poskytnout bližší informace,“ sdělil mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

Mostecký deník psal o této velké rodině poprvé v lednu 2011, kdy měla osm dětí a deváté bylo na cestě. Po nečekaném vyhazovu z ubytovny ve Velebudicích se tehdy musela dočasně rozdělit, protože nesehnala byt. Zdevastovaný holobyt v Chanově nabízený radnicí těhotná matka odmítla. Objevil se však podnikatel, který rodině koupil a zařídil byt na sídlišti Výsluní, kde Marcela Veverková, její partner Antonín Berky a jejich děti bydlely řadu let. Po různých peripetiích větší část rodiny přesídlila do Dobnerovky, odkud ji nakonec vyhnal požár.

Případ rodiny Marcely Veverkové mimo jiné ukazuje, jak užitečná by byla na Mostecku nábytková banka. Jedná se o sociální službu, která shromažďuje zánovní nábytek od různých dárců, provádí na něm drobné opravy a pak ho zdarma poskytuje ve spolupráci se sociálními pracovníky chudším rodinám, seniorům či invalidům. „Určitě i v Mostě mají lidé ve sklepích a na půdách nepotřebný nábytek, který by se dal ještě využít,“ řekl vedoucí Nábytkové banky Praha Tomáš Valenta, který o této službě přednášel v neděli 8. května ve svém rodném Mostě. Pražská nábytková banka funguje jen na území Prahy a i z kapacitních důvodů musí odmítat žádosti o pomoc z celé ČR.