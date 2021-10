Kolik by se v Krásných Loučkách vybralo na pokutách, kdyby zde fungoval radar? Podle měření rychlosti až 125 milionů měsíčně.

Město Krnov v září nechalo týden měřit rychlost automobilů projíždějících přes Krásné Loučky. Starosta Krnova Tomáš Hradil vyhlásil soutěžní otázku: „Kdybychom pokutovali za rychlost, kolik bychom vybrali za celý měsíc? Pokutovaly by se všechna vozidla jedoucí 53 kilometrů a víc. Pokud se trefíte nejblíže, zvu vás starostovny na kafe nebo Kofolu,“ vyzval starosta občany, aby si tipovali výsledky měření.

„Za osm dnů bylo detekováno téměř 50 tisíc vozidel, z nichž 70 procent jelo vyšší rychlostí než povolenou padesátkou. Zarážející je, že za týden bylo 271 průjezdů nad 90 kilometrů v hodině. Nejrychlejší průjezd byl 131 kilometrů v hodině v jednu v noci. Byla ale zaznamenána také rychlost 118 km/h ve čtyři hodiny odpoledne,“ řekl místostarosta Krnova Pavel Moravec.

„V Krásných Loučkách jsme měřili v průběhu osmi dní. Pokud bychom získaná data "roztáhli" na celý měsíc, vybrali bychom od řidičů na pokutách 125 milionů korun,“ doplnil starosta Hradil správný výsledek soutěže s tím, že nejblíže se svým tipem přiblížila paní Šárka Volná, takže pro ni platí pozvánka na kávu.

Měření rychlosti v Krásných Loučkách potvrdilo, že většina řidičů zde překračuje povolenou padesátku.Zdroj: Deník/František Kuba

Cílem starostovy ankety nebylo tipování pro zábavu, ale snaha upozornit řidiče na vážný problém v Krásných Loučkách.

„Pokud alespoň malá část řidičů po přečtení mého příspěvku ubere plyn, může tím předejít neštěstí. A teď konečně řešení. Máme připravený projekt poptávkového semaforu: chodec zmáčkne, řidiči se objeví červená, chodec přechází. Ten chceme doplnit radarovým měřením s výběrem pokut, jako ve Šternberku. Počítáme s nasazením v příštím roce. Je nutné získat povolení Policie ČR a vysoutěžit dodávku kamerového / radarového systému, a sladit osazení se semaforem,“ uvedl starosta Hradil.

Dodal, že podobné řešení se zvažuje na obchvatu a příjezdových cestách do Krnova. „Původně jsme uvažovali o instalaci zpomalovacího semaforu, který by byl zároveň i poptávkový, tedy stejný jako na příjezdu od Opavy nebo Bruntálu. Ke zpomalovacímu semaforu ale Policie ČR vydala záporné stanovisko, a tak jsme začali hledat jiné možnosti zklidnění dopravy. Řešením by mohlo být umístění silničního rychloměru umožňujícího pokutování nezodpovědných řidičů. V současnosti proto na trhu zjišťujeme ceny takových zařízení, abychom potřebnou částku mohli zařadit do rozpočtu na příští rok. Zároveň hledáme technické řešení umístění radaru a musíme také zajistit personální kapacitu,“ uvedl tajemník krnovské radnice Pavel Osadník.