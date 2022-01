Moniku Kančiovou operovali na ústecké neurochirurgii 10. září 2015 kvůli cystě na levé části páteře. Předtím absolvovala několik vyšetření v této i v jiných nemocnicích, lékaři měli doporučit jen punkci, protože cysta neměla expandovat. Operace na ústecké neurochirurgii měla ale úplně vybočit z pouhé stomie cysty. „Došlo k jejímu úplnému odstranění za narušení nosných struktur páteře,“ popsal v žalobě původní právní zástupce Josef Rauch. A to s tím, že pacientka s rozsahem a riziky zákroku nebyla vůbec seznámena.

Zabíjíte pacienty, křičel muž na zdravotníky. Teď míří k soudu a hájí se emocemi

V pondělí přijela žena do Ústí z Chomutova vozem s manželem, ale k soudu nešla. „Necítím se dobře. Když jsem na jednání, jsou tam emoce,“ vysvětlila a upřesnila, že je pro ni těžké na operaci vzpomínat. Matka tří dětí připustila předchozí zdravotní problémy. „Nemocnou páteř mám, ale po té operaci mě hodně zlobí levá strana, levá noha, mám tam bolesti. Ve všem jsem omezená, nemůžu se starat o děti,“ popsala. Z velké části tak má o domácnost pečovat její manžel, 48letý Milan Kanči. Oba dva podle jejich slov žijí z invalidního důchodu.

Současný právní zástupce žalobkyně Mario Švehelka před soudem v pondělí poukázal na nepřítomnost jakéhokoli platného písemného informovaného souhlasu k zákroku. „V tom vidíme protiprávní jednání žalované Krajské zdravotní,“ uvedl Švehelka s tím, že dokumenty, které KZ založila do spisu, to jen posilují. „Popisují úplně jinou operaci, než jakou žalobkyně podstoupila a jaká byla s lékaři předjednána,“ tvrdí právní zástupce.

Vyměnila už tři advokáty

Advokát Daniel Volák, který KZ ve sporu obhajuje, vidí věc jinak a odkazuje přitom také na komplikovaný průběh předchozích jednání. „Tvrzení paní Kančiové se v průběhu sporu několikrát měnila, z našeho pohledu účelově. Nejprve tvrdila, že nikdy žádný souhlas nepodepsala. Byl přibrán soudní znalec, aby posoudil její podpis, protože řekla, že to není její podpis. Jednoznačně potvrdil, že se jedná o pravý podpis. Pak přišla s další verzí, že souhlas nebyl kompletní. K tomu byl ovšem vyslýchán ošetřující lékař a další personál, kteří výslovně potvrdili, že se souhlas dává vždy kompletní. Čili i toto tvrzení bylo vyvráceno,“ vylíčil Volák.

Proč ale spor trvá tak dlouho, aniž by ho už soud „rozsekl“, když je to podle advokáta KZ tak jasné? „Není to nic neobvyklého v těchto hraničních případech, kdy je ze strany protistrany popíráno cokoli a jsou předkládány zavádějící informace,“ reagoval Volák. Dodal, že dlouhý spor je i důsledkem toho, že žalobkyně během něj vystřídala už tři právní zástupce, kteří se s problematikou museli postupně seznamovat. „Každý přišel s jinou argumentací, na kterou jsme museli reagovat. Každý to uchopil poněkud jinak,“ doplnil advokát.

Stařenku zbil, zneužil a uškrtil. Poté jako vězeň udal Kajínka

Monika Kančiová vede s KZ ještě jeden spor. „Jde tam o špatnou diagnózu určenou lékaři v chomutovské nemocnici,“ přiblížil Kanči. I v tomto sporu zastupuje KZ Volák. „U okresního soudu v Mostě se soudíme o další nárok, který taktéž popíráme. Je taktéž založen pouze na subjektivních dojmech a zčásti na vylíčení nepravd, které se v řízení postupně odhalují,“ komentoval advokát. Dodal, že žena opakovaně podává trestní oznámení či stížnosti na personál KZ a zatím všechna podání byla vyhodnocena jako účelová a neopravdivá.

Obě dvě strany se u okresního soudu v Ústí znovu sejdou na konci března.