Důvod? „Jelikož obviněnému hrozí vysoký trest, je zde obava, že by chtěl uprchnout, a také nejsou vyloučené obavy z opakování trestné činnosti, popřípadě spáchání jiné násilné trestné činnosti,“ přiblížil žalobce důvody, při které navrhoval uvalení vazby na muže, který v sobotu večer v podnapilém stavu zapálil v bohumínském paneláku byt, v němž v důsledku požáru zemřelo 11 lidí.

Obžaloba konkrétně viní čtyřiapadesátiletého Zdeňka K. Z toho, že: “…v sobotu v podvečer měl vstoupit do panelového domu v Bohumíně, kde věděl, že v bytě v 11. patře žila jeho manželka se synem, jeho přítelkyní a jejich synem, a tam měl iniciovat za pomocí benzinu požár. To, zda vstoupil do bytu, což se domníváme, že se tak nestalo, zatím nevíme. Stejně jako to, zda tam hořlavinu vylil přes pootevřené nebo zavřené dveře. Všechny tyto okolnosti budou předmětem dalšího vyšetřování,“ popsal státní zástupce Michal Król.

Důvodem, proč Zdeněk K. způsobil v bytě požár, který nakonec stál život nejen všechny jeho příbuzné, ale i další lidi, kteří přišli na oslavu narozenin, byly neshody se synem. Podle svého vyjádření chtěl příbuzné jen vystrašit.

Jak obviněný vysvětluje své jednání? „Řekněme, že emočně neunesl to, že se od něj odstěhovala manželka a šla bydlet k synovi, se kterým měl obviněný dlouholeté rozpory,“ tlumočí slova obviněného žalobce Król, která dodává, že obviněný aktuálně projevuje lítost na celou událostí.

Vyšetřovatelé se v současné době zaměřují na řádné objasnění celé události. Důležité pro ně budou svědectví a výpovědi těch, kdo požár v bytě přežili. Vyslechni ale budou, až to bude s ohledem na jejich zdravotní i psychický stav možné.

„Kromě mnoha dalších úkonů se budou dělat expertízy, bude zkoumán duševní stav obviněného, což je v takových případech záležitost zcela standardní. Vyšetřovatelé budou vyhodnocovat stopy z místa činu, ukončit by měli identifikaci všech obětí, bude vypracován znalecký posudek z oboru soudního lékařství, budou nepochybně i expertízy zabývající se otázkou příčin vzniku ohnisek požáru, a mnoho dalšího,“ popsal státní zástupce.