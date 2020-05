Radní dodal, že jelikož město bude muset tak jako tak v následujících několika letech do objektu investovat, může rovnou opravy zahájit s konkrétním záměrem. Expozice muzea by mohly vzniknout přímo na betonových památkově chráněných tribunách stadionu. Kromě toho by v něm podle radní Hany Marvanové (za STAN) mohly být i další podobné instituce, například Institut paměti národa organizace Post Bellum.

Kromě stadionu město jako sídlo pro muzeum zvažovalo také bývalý Stalinův pomník na Letné a kampus v Hybernské ulici, podle radního je nicméně stadion nejvhodnější. Nyní návrh projedná příslušná komise a poté by o něm měli hlasovat zastupitelé.

Předseda klubu Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09) uvedl, že by muzeum mělo být ideálně otevřeno už v tomto volebním období. Pokud by se projekt opravy stadionu protáhl, provizorně by mohlo být v renesančním Domu pážat. Tam se však musí město ještě domluvit s organizací Post Bellum, která o něj také projevila zájem.

Na Strahov tramvají

Sportovní funkce by podle Chabra měla na Strahově zůstat zachována. Město zároveň plánuje prodloužení tramvajové trati z Malovanky přímo ke stadionu. "Předpokládá se, že do nějakých čtyř let by tady mohla být tramvaj," řekl. Nyní na Strahov jezdí autobusy z Dejvic a ze Smíchova.

Chabr dodal, že stadion kompletně vlastní Praha, zatímco sousední stadion Evžena Rošického vlastní Fotbalová asociace. Podle Chabra se nyní řeší, zda od asociace stadion nekoupí fotbalová Sparta, která by se tam přesunula z Letné.

Zřízení muzea pražští zastupitelé schválili loni v září. Jeho smyslem má být zachovat historickou paměť o totalitních režimech na českém území ve 20. století, a to zejména pro mladší generaci. Pospíšil uvedl, že o tuto instituci by se měl zasadit stát, ale od současné vlády se to podle něj nedá očekávat.

Ústav má fungovat na principu muzea, které bude vytvářet sbírky a bude také pořádat výstavy, vzdělávací akce, zaznamenávat vzpomínky pamětníků nebo pořádat školení, konference a workshopy. Bude spolupracovat s domácími i zahraničními odborníky a institucemi. Muzeum má řídit sedmičlenná správní rada, kterou jmenuje zakladatel, tedy hlavní město.