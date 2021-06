"Před jedenáctou hodinou dopoledne přišlo oznámení o čtyřech osobách v bezvědomí v prostorech čističky odpadních vod. Všichni zasažení byli muži ve věku 40 až 60 let a ve velmi vážném stavu jsme je transportovali na Emergency fakultní nemocnice," informovala za záchranáře Mária Svobodová.

Administrátorka Fakultní nemocnice Plzeň před třetí hodinou odpoledne potvrdila hospitalizaci čtyř pacientů. „Dva z nich bohužel nepřežili, další dva jsou na jednotce intenzivní péče ve velmi vážném stavu," uvedla na dotaz Deníku. Úmrtí dvou osob potvrdila i mluvčí policie. „Z místa úniku toxických látek bylo evakuováno několik osob, dvě osoby bohužel zemřely. Kriminalisté se případem zabývají a prověřují veškeré okolnosti," uvedla Raindlová.

V sobotu zemřel třetí z mužů, který byl od převozu do nemocnice ve vážném stavu. Deníku to potvrdila administrátorka Fakulní nemocnice Libuše Kufnerová. Poslední z mužů je v dobrém stavu.

Podle krajského mluvčího hasičů Petra Poncara unikly siřičitany a sirovodík. „Došlo k tomu přímo uvnitř budovy společnosti, která se zabývá čištěním tekutých odpadů z firem,“ popsal mluvčí. Látky se nadýchali převážně zaměstnanci firmy. „Tři lidé odešli a čtyři byli museli být vyneseni, přičemž jedna osoba přímo zevnitř budovy. Předali jsme je zdravotnické záchranné službě a pomáhali s jejich ošetřením,“ informoval Poncar s tím, že občané nejsou ohroženi a do kanalizace žádné látky neunikly.

Podle mluvčí záchranné služby poranění pracovníků čističky nejsou zjevná. „Intoxikace není vidět, jde o zasažení vnitřních orgánů," uvedla Svobodová. Na místě zůstala jedna posádka záchranné služby pro případ, že by bylo nevolno některému ze zasahujících hasičů.

Policie hned po úniku látek uzavřela Vejprnickou ulici od křižovatky s ulicí Domažlická po křižovatku s ulici Křimická. Místem havárie nemohla projíždět ani městská hromadná doprava. Později policie křižovatku na chvíli zprůjezdnila, kvůli likvidaci uniklých látek byla však ve 14.40 hodin znovu uzavřena.

Sulfan (zastarale sirovodík, H2S) je bezbarvý plyn. Může se tvořit rozkladem organického materiálu (např. při výrobě bioplynu, z něhož se často musí odstraňovat) a síranů při nedostatku kyslíku.

Na zápach v okolí si místní stěžovali už několik dní. Zdeněk S., obyvatel ulice Nade Mží sousedící s Vejprnickou ulicí, řekl Deníku, že zápach cítil už několik dní. „Myslel jsem si ale že to vychází z polí nebo z Vejprnického potoka. Že by to mohlo být kvůli té čističce mě vůbec nenapadlo," poznamenal.

Už ve čtvrtek proto prostor kontrolovali hasiči. „Monitorujeme situaci spojenou s nahlašovanými výskyty zápachu po plynu v lokalitách od Skvrňan po asi úroveň centrálního autobusového nádraží. Jde o zápach z kanalizace, který vznikl závadou na ČOV. Provozovatel ČOV již situaci řeší. Naše měření zatím nepotvrdila výskyt nebezpečných výparů," sdělil už ve čtvrtek mluvčí hasičů Petr Poncar.

V čističce podle serveru krimi-plzen.cz probíhala oprava, při níž se uvolnil jedovatý plyn. „Ve velmi vysoké koncentraci se začal valit ven v podobě hustého kouře, takže svědci mysleli, že se jedná o požár a z budovy vybíhali otrávení lidé. První na místě byli policisté, kteří s evakuací pomáhali a ty pak vystřídali hasiči, neboť se na místě dalo pracovat pouze v protichemických oblecích," uvedl server.

Možné porušení pravidel či technická chyba

Čističku provozuje společnost Suez CZ. Její mluvčí Kateřina Kodadová České televizi potvrdila, že unikly nebezpečné látky při zpracování kapalných odpadů. Rovněž potvrdila, že dva zaměstnanci společnosti zemřeli, další dva jsou v nemocnici. „Pevně věříme, že budou v pořádku,“ řekla.

Co bylo příčinou úniku nebezpečných látek, zatím zástupci firmy nevědí. „Nechci předjímat, zda došlo k porušení nějakých pravidel, je to předmětem šetření, které probíhá už několik hodin. Všem složkám integrovaného záchranného systému jsme plně k dispozici. Také nemůžu potvrdit ani vyvrátit případnou technickou chybu,“ zmínila pro ČT Kateřina Kodadová.

V budově firma odstraňuje kapalné odpady z průmyslových podniků. Proces probíhá tak, že do čistírny vždy přijede cisterna s kapalným odpadem, který pracovníci firmy analyzují a následně likvidují. Sirovodík, který unikl, je prý jedním z činidel pro likvidaci určitého druhu odpadu.

Firma chce být v nejvyšší možné míře nápomocna rodinám obětí neštěstí a zraněných. „Ihned po přivolání záchranářů jsme o tom, co se stalo, vyrozuměli rodiny našich zaměstnanců,“ zmínila s tím, že firma nyní jedná o možné finanční a psychologické pomoci zraněným a rodinám zemřelých.

Ředitel společnosti podle ČTK instruoval všechny kolegy, aby maximálně spolupracovali s policisty. "Je naprosto nepřijatelné, aby se taková událost ještě někdy zopakovala, musíme teď co nejrychleji zjistit, co se přesně se na místě odehrálo," uvedl v prohlášení Horsák. Poděkoval zároveň za rychlé nasazení všem záchranářům.