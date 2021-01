Na místo vyrazily profesionální i dobrovolné hasičské jednotky, operační důstojník vyhlásil poplach druhého stupně, takže zde nechyběla ani výšková technika. „Po příjezdu probíhala částečná evakuace lidí pomocí výškové techniky a nastavovaných žebříků, část lidí se byla schopna z budovy dostat ven. Požárem byla zasažena i střecha. Problém, který hasičům komplikoval situaci, byly sendvičové stropy,“ popsala mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Fliegerová.

V ubytovně bylo 41 osob, z toho 23 dětí. Ještě v noci byl na místo přivolán i starosta Kutné Hory Josef Viktora, který událost popsal následovně: „Ohnisko bylo u hlavního vchodu, že se nedalo prakticky vylézt ven. Lidé z ubytovny vyskákali úplně bez ničeho, byla to rychlovka. Objekt byl okamžitě plný dýmu, takže řada z lidí na sobě neměla ani oblečení, někteří byli jenom dokonce do půli těla a bez bot. Hasiči tedy objednali evakuační autobus, který dojel až z Mladé Boleslavi. Trvalo zhruba hodinku, než přijel. Do té doby jsme alarmovali městskou policii, charita přivezla deky, oblečení. Byly tu i malé děti, tak aby lidé nemrzli,“ popsal prvotní desítky minut Josef Viktora.

Náhradní ubytování ve sportovní hale

Ten mezitím zajistil náhradní přechodné ubytování ve sportovní hale Klimeška, kde se nacházejí pokoje pro čtyřicet osob. „Ubytování je pouze provizorní a ubytována zde byla většina osob z ubytovny, některé si odvezli příbuzní. Ostatním jsme ještě v noci zajistili teplé čaje, oblečení, pokoje jsou vybavené. Máme krizovou manažerku, která nakupuje jídlo a prostředky, které potřebují, tedy hygienu, léky i plenky, neboť mezi dětmi jsou i dvě mimina,“ uvedl starosta.

Vedení města už také dokázalo zajistit obědy v jedné z místních restaurací a v pondělí bude řešit další postup. „Na Klimešce zůstat nastálo nemohou, bylo to pouze krizové řešení,“ vysvětluje Viktora.

Charita vyhlásila materiální pomoc lidem z vyhořelé ubytovny

Kdo chce pomoci, může přivézt deky, teplé oblečení pro dospělé a děti nebo trvanlivé potraviny. Sbírka probíhá v sobotu a v neděli od 18 do 21 hodin v Trebišovské ulici – Středisko Artium Oblastní charity Kutná Hora. Pomoc následně charita předá městu, které ji bude dále koordinovat.

Požár ubytovny si vyžádal i několik zraněných osob, které musely být hospitalizovány, což potvrdila i mluvčí Středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová. „Dohromady byli zraněni čtyři lidé. Jedna osoba utrpěla popáleniny horních končetin a po nezbytné péči byla transportována do vinohradské nemocnice. Další tři byli poraněni pouze lehce. Zranění si přivodili vyskakováním z oken a po ošetření byli odvezeni do kolínské nemocnice na další vyšetření,“ sdělila mluvčí středočeské záchranky.

Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Fliegerové hasiči s požárem bojovali celou noc a někteří byli na místě i v sobotu dopoledne a dohašovali požár. „Hasiči se oheň snažili dostat pod kontrolou pomocí několika vodních proudů, v půl jedné byla nahlášena lokalizace. Zasáhl probíhal v průběhu celé noci, hasiči dohašovali, rozebíralo střešní konstrukci, vyhledávali další ohniska, ráno došlo k prostřídání směny a zásah pokračoval,“ potvrdila mluvčí.

Na místě se vystřídalo jedenáct hasičských jednotek, z toho pět profesionálních a šest dobrovolných. Vyšetřovatel stanovil předběžnou výši škody na 10 milionů korun. Příčina požáru je v šetření policistů.