„Máme už nějaký čas v plánu udělat venkovní učebnu, s tabulí, lavicemi, ve které by se dalo učit, když je hezky. Vždycky jsme ale řešili, co s okolním hlukem nebo jak ji zastínit od přímého slunce. Mluvil jsem o tom se starostou a toho napadlo, vyzvat architekty libereckého studia Mjölk, kteří ve Vratislavicích už řadu věcí vymysleli a navrhli, jestli by si s tím neuměli poradit oni,“ popsal ředitel školy Libor Rygál.

Mladé architekty nápad zaujal, letní třída už je na světě a co nevidět se začne stavět. „Obecně nás štve v jakých šílených prostorách komunistických tříd, vymalovaných losovými barvami, se děti učí. Chtěli jsme proto vytvořit inspirativní prostředí, které přinese i zážitek. Inspiroval nás dětský bunkr,“ popsal jeden z týmu tvůrců studia Mjölk Jan Vondrák.

Letní třída vratislavických dětí tak bude velkým tubusem, v němž budou sedět u stolu do kruhu. Konstrukce bude ocelová, se stříškou proti slunci a porostlá bohatou zelení, která nebude způsobovat alergickou reakci. „Šlo nám o to, aby děti neseděly podle nějaké hierarchie, jako že ti chytřejší vpředu a méně chytří vzadu, proto je stůl do kruhu, aby se děti mohly lépe navzájem vnímat, mohly spolupracovat, což je podle nás důležitý aspekt výchovy,“ přibližuje záměr architektů Vondrák.

Nové možnosti

Nápad s kulatým stolem oceňuje i ředitel školy. „Kulatý stůl skýtá i pro výuku nové možnosti. Navíc nám spolu s tubusem přibyde další místo na učení venku, protože už dnes se o to snažíme a na některé předměty jsou děti v zahradě, kde máme umístěné sety lavic. Je to ale vhodné spíš na individuální práci, a tak třída v tubuse i v tomto směru rozšíří možnosti výuky na více předmětů,“ popisuje ředitel Rygál.

Nyní, když je návrh hotový, běží už výběrové řízení na dodavatele stavby, která přijde zhruba na 750 tisíc korun a z vlastní kasy ji zaplatí Vratislavice. „Bavili jsme s ředitelem školy o tom, co by potřebovali doplnit a zmínil se o letní třídě. A tak mě napadlo oslovit Mjölk, protože když na něčem u nás pracujeme, dáváme více prostoru architektům a designérům. A oni přišli s tímto nápadem,“ přiblížil starosta Vratislavic Lukáš Pohanka.

Stavba se snad rozeběhne co nejdřív, lehké obavy panují z nedostatku stavebních materiálů, zejména oceli. Pokud se ale podaří vše potřebné pro stavbu zajistit, rádi by venkovní třídu ve Vratislavicích otevřeli se začátkem nového školního roku 1. září. „Bylo by to bezvadné, protože bychom mohli učit ve venkovní třídě ještě v tomto roce, v září, i třeba v říjnu, jednoduše dokud bude teplo,“ těší se ředitel školy.