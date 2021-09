Po bodu, který získali fotbalisté Písku o víkendu v Králově Dvoře, včera přidali proti Admiře další. O výhru však přišli v nastavení.

Fortuna ČFL: FC Písek - Admira Praha 3:3. | Foto: an Škrle

„Admira se představila jako tvrdě hrající soupeř. Hned v úvodu nás překvapila a prohrávali jsme 0:1. Naštěstí jsme to do půle otočili brankami Pineaua a Kalouska. Deset minut po půli jsme přidali třetí gól a vypadalo to slibně. Pak přišla série tvrdých zákroků. Myslím si, že to tentokrát rozhodčí nezvládl na obě strany a vyvrcholilo to v nastavení brankou na 3:3. Ale hodnotím to tak, že jak jsme mohli vyhrát, tak jsme i mohli prohrát. Ve finále musíme bod brát, i když jsme sahali po všech třech a o dva přišli v páté minutě nastavení,“ komentoval utkání vedoucí píseckého celku Miroslav Grobár a dodal: „Po závěrečném hvizdu tam byla ještě strkanice u laviček, padly žluté i červené karty. Bylo to zbytečně nervozní, ale přispěl k tomu nekvalitní výkon rozhodčího. Nechal si nadávat na konci první půle, tím ztratil autoritu a vše vyvrcholilo v závěru zápasu. Kdyby již dříve vytáhl červenou, mohl to uklidnit a možná by se to dohrálo v klidu.“