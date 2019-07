Písečtí si tabulkový cíl nedávají, ale budou chtít odčinit neuspořádané výsledky z poslední sezony.

Trenéři celku Milan Nousek mladší a Rostislav Baďura měli na prvním tréninku k dispozici velkou většinu hráčů. K vidění byli také nové posily a fotbalisté, kteří se pokusí prosadit se do kádru áčka. Kabině se představil obránce Petr Řehoř z Dynama České Budějovice či brankář Martin Klement. Po dvou sezonách odehraných v Rakousku se do přípravy zapojil obránce Ondřej Sajtl a bojovat bude i další navrátilec David Kubiš. Zapojí se také Vojtěch Zeman, Adam Kasík a dalším adeptem na post gólmana by měl být Jan Satrapa.

Ve středu 10. července v 18 hodin nastoupí tým FC Písek v domácím prostředí k prvnímu přípravnému utkání proti diviznímu nováčkovi z Katovic.