Zahajovací tréninková jednotka po dlouhých týdnech bez společného kontaktu pochopitelně „voněla“ všem hráčům, kteří se na ploše stadionu v Kvapilově ulici potkali.

Martin Kučera: Všichni jsme se už moc těšili!

Za všechny to shrnul jeden z nejzkušenějších členů kádru Martin Kučera. „V předchozích třech týdnech jsme měli od trenéra naordinováno na každý všední den deset až patnáct kilometrů běhu, což mi tak úplně nesedí. Myslím si, že budu mluvit za všechny kluky, když řeknu, že jsme se na hřiště a na balón opravdu moc těšili,“ prohlásil.

Průběh pondělního tréninku byl samozřejmě poplatný všem dosud platícím opatřením v boji s nákazou. „Trénink byl samozřejmě svým způsobem specifický, už jen kvůli počtu, ve kterém jsme museli trénovat. Navíc se odvíjel bez soubojů. I tak jsme si ho ale užili,“ pochvaloval si Martin Kučera. „Doufám, že se situace brzy vrátí do takového stavu, abychom trénovali normálně, mohli si zahrát fotbálek a podobně,“ dodal špílmachr Táborska.

Miloslav Brožek: Cítím se v klubu výborně

Mise trenéra Miloslava Brožka u fotbalistů FC MAS Táborsko pokračuje. Kouč, který převzal tým po pádu z druhé ligy a v předčasně ukončené sezoně ho dovedl na výsluní České ligy po podzimní části, uzavřel s klubem nový kontrakt. U této příležitosti poskytl následující rozhovor, který se váže i k zahájení společné tréninkové přípravy.

Podepsal jste novou smlouvu s klubem. Co to pro vás znamená?

Velkou radost, že mohu pokračovat v našem klubu a dále pracovat s týmem. Také to vnímám jakou jistou míru důvěry a ocenění od vedení klubu.

Co by z vaší strany muselo stát, abyste nový kontrakt neuzavřel?

Několik takových věcí by bylo. Zaprvé: Pokud bych necítil od vedení důvěru a bylo by to takové na vodě ve smyslu 'no jo, tak si ho tu necháme nebo Stejně nikoho nemáme atd.'… V tom případě by nemělo smysl zůstávat, protože by to oběma stranám nic nepřineslo; výsledkem toho by byl zřejmě brzký konec a ztráta ambicí týmu v následující sezóně. Zadruhé: Musel bych dostat takovou nabídku, kterou bych nemohl odmítnout. Po vydařeném podzimu jsem ale všem říkal, že Tábor mi dal šanci, jsem tu spokojený a mám zde rozdělanou práci, od které se neutíká. Jsou tady lidé, se kterými mě baví spolupracovat a kterých si vážím. A zatřetí: Pokud bych cítil, že nemám týmu co dát a že mě práce neobohacuje. Nechtěl bych trénovat tým bez ambicí. Novou smlouvu jsem ale podepsal, takže nic z toho neplatí. Cítím se v klubu výborně. Kolem sebe vidím spoustu pozitivní energie a to mě nabíjí k tomu, abych co nejlépe přispěl vlastním dílem.

Jaké cíle si v klubu kladete?

Cílů je hned několik a opět vám je řeknu v bodech. Zaprvé: Postup do FNL. Jsme první na řadě z ČFL a věřím, že to vyjde už teď v době Covidu nebo doufejme postcovidu. Zadruhé: Stabilizace postavení a výkonnosti ve FNL. Zatřetí: Adaptace hráčů ve druhé nejvyšší soutěži a jejich další rozvoj. Začtvrté: Napomáhání klubu k ekonomické stabilitě například sportovními výkony, prezentací a ekonomickým uvědoměním. Zapáté: Přenos a rozvoj herních principů z ČFL do FNL. Zkrátka chceme hrát podobným způsobem jako v ČFL. Toto bude asi nejtěžší úkol. Zašesté: Hráče nabádám k tomu, aby na hřišti nechali všechno to, co v nich aktuálně je, a tím strhli diváky na svou stranu. Pomalý fotbal nebo nějaké vyčkávání není na místě. Chceme divákům svými výkony poděkovat za jejich podporu, která byla v ČFL skvělá. Vždyť jsme měli návštěvnost jako ve FNL. Prostě fotbal musí bavit. Zasedmé: Propojovat klub zevnitř a snažit se vytěžit maximum z odchovanců. Cestu jim ukážu, ale rozhodnutí, co chtějí a jak k cíli dojít bude vždy na nich. Akademie musí mít přesah do A-týmu. To je dlouhodobý cíl nás všech.

Od pondělí jste začali trénovat v oddělených skupinách. V jakém režimu, jak to bude vypadat a dlouho to potrvá?

Trénovat ve třech skupinách asi po osmi hráčích budeme dva týdny a v týdnu od 11. května bychom chtěli sehrát s někým z ligy, ideálně s Dynamem, poslední přípravu před ligou. V tomto týdnu už snad bude povolen kontakt, souboj a tréninky celého týmu pohromadě. Do té doby se budeme zaměřovat na práci s míčem a tréninky pojedou v režimu 'technika, vedení míče, přihrávka, zakončení'. Doplníme to o kondiční věci, ale více se toho zatím dělat nedá.

Jak jste se těšil na hráče, na sociální kontakt. A v čem je důležitý?

Moc. S hráči jsem v každodenním kontaktu a všechny už svrběly nohy. Fotbal je kolektivní sport a má velký sociální přesah. Navíc kluci mají mezi sebou výborné vztahy, takže už jim kabina chyběla. V době individuálních tréninků ukázali velkou porci sebedisciplíny, protože běžecky soutěžili sami proti sobě a ten souboj s vlastní hlavou všichni vyhráli. Nejde to ale takto dělat do nekonečna. Společný trénink je vysvobozením pro všechny.

Sledujete nervózně, zda se budou nejvyšší soutěže dohrávat, nebo to necháváte volně plynout?

Po jasném sdělení, jak to s námi bude, tedy za jakých podmínek máme možnost postoupit do FNL, jsem se vnitřně uvolnil. Na případné dohrání profesionálních soutěží se těším, protože budu moct sledovat spousty zápasů, případné soupeře i posily. Mohu si udělat aktuální obrázek o výkonnosti vytypovaných hráčů.

Rozhovor připravil Luboš Dvořák