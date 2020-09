Fotbalisté a celý realizační tým třetiligového A-mužstva FC Písek jsou kvůli jednomu pozitivnímu testu v kádru na nemoc covid-19 v karanténě až do 21. 9. 2020. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice byli nuceni přerušit tréninkový proces a sobotní mistrovské střetnutí ve Fortuna České fotbalové lize v Sokolově bylo odloženo. Značné problémy má i dvacetiletý defenzivní záložník Karel Kulík, který nemůže kvůli karanténě nastoupit od prvního dne na Vysoké učení technické v Brně, kam pravidelně dojíždí.

Byl to pro vás šok, když jste se zprávu dozvěděl?

Rozhodně ano. Byl to docela velký šok. Dozvěděli jsme se to těsně před tréninkem. Bylo vidět, že s některými spoluhráči to docela zahýbalo i vzhledem k tomu, že byli o víkendu s rodinami.



Jak jste se vlastně zprávu o nakaženém dozvěděli?

Celkem normální cestou. Nakažený hráč zavolal trenérovi, že mu vyšel pozitivní test a trenér nám po krátké poradě s realizačním týmem předal informaci v kabině. Pak už probíhala jen debata, co a jak dál.



Víte, o koho se jedná?

Ano, víme.



Bojíte se testů na nemoc covid-19, které vás dnes čekají?

Nevím jak kluci, ale já jsem spíš zvědavý. Slyšel jsem o tom hodně, tak si to aspoň vyzkouším na vlastní kůži. Hlavně všichni doufáme v negativní výsledky, abychom se co nejdřív vrátili do normálu.



Z bezpečnostních důvodů jste byli posláni do karantény. Společné tréninky byly logicky přerušeny. Připravujete se individuálně?

Zatím nebyl čas řešit individuální plán pro celé mužstvo, ale pevně věřím, že všichni pro sebe něco děláme. Od trenérů zatím nic konkrétního nemáme. Snad ani nebude potřeba.



Studujete vysokou školu v Brně. Zkomplikovala vám karanténní opatření docházení do školy? Můžete ji vůbec navštěvovat?

Bylo mi řečeno, že ne. Ale zatím se to týká jen prvního dne, takže to se dá zvládnout. Pak pojedu normálně podle rozvrhu.



Během dneška by měli hráči FC Písek podstoupit testy, a pokud budou všechny negativní, mohou se už v úterý vrátit zpět do tréninku. Příští domácí střetnutí s FC Slavia Karlovy Vary (pátek 25. 9. 2020 od 18 hod.) by se mělo odehrát v původním termínu.