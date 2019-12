Martin Bárta mimo jiné kopal v devadesátých letech druhou ligu v Mostu, po skončení hráčské kariéry působil jako trenér v Benešově a šest a půl roku vedl nedaleký celek SK Votice.

Ke kontaktu mezi FC MAS Táborsko a Martinem Bártou došlo zhruba v půlce listopadu. „Ředitel klubu Josef Holub mi volal, zda bych měl čas a chuť dělat asistenta u A týmu. Hned jsem věděl, že by mě to lákalo. V Táboře jsem hrával, něco jsem tam prožil. Neváhal jsem ani minutu,“ uvedl nový spolupracovník hlavního trenéra Miloslava Brožka. „S Mílou se známe dobře z Benešova, už jsme spolu hovořili. Zásadní věci jsme probrali,“ sdělil nový asistent. Právě tato funkce nebyla na podzim obsazena, trenér Brožek si půl sezony vystačil s trenérem gólmanů.

Ovlivnil Bártův návrat do Tábora fakt, že A tým po podzimu vede tabulku České fotbalové ligy? „Dobře se na to kouká, že je Táborsko lídr. Ale je jen polovina soutěže. Viděl jsem Táborsko na podzim dvakrát, třikrát hrát a hned jsem si říkal, že je to favorit třetí ligy. Jeho hra má hlavu a patu. První místo v tabulce nemělo zásadní vliv na mé rozhodnutí, ale příchod je o to příjemnější,“ usmál se Bárta.

Kontrakt Martina Bárty začne platit od 1. ledna 2020, přičemž zimní příprava mužstva vypukne 6. ledna. Už teď v prosinci se ale nový asistent seznámí s týmem, bude mu představen. „Moc se těším, je to pro mě známé prostředí. Tábor je pro mě srdeční záležitost. Hodně se tu samozřejmě změnilo. Znám se s Kubou Navrátilem. Když jsem hrál v Táboře, tak on byl mladíček a začínal kariéru,“ dodal Martin Bárta.