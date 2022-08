Branky: 10. a 28. Ede, 25. Červený, 36. Vyleta, 58. M. Matoušek. ŽK: 1:0 (38. Malý). Diváci: 300. Rozhodčí: Švagr – Dohnal, Ježek.

FC Písek: Satrapa – Malý (46. Stejskal), Běloušek, Němeček, Kotrba (40. Vlčekj) – Jansa (40. Belej), Vokurka – Kalousek (74. Hendrych), Koreš, Voráček (83. S. Novák) – Bicenc.

V minulém soutěžním ročníku měli Písečtí se Slavií Karlovy Vary aktivní bilanci. Doma zvítězili 1:0, na hřišti soupeře remizovali 2:2. Tentokrát to však byla zcela jiná písnička. Na domácích leží deka porážek v poháru v Soběslavi (0:3) a následně v ČFL v Přešticích (2:7). Nezdary nedokázali zlomit ani v pátečním večeru na domácím hřišti.

Na konci první desetiminutovky, která nepřinesla prakticky žádnou zajímavou akci, udeřili hosté poprvé. Po rohovém kopu se na zadní tyči zapsal hlavou do střelecké tabulky Ede. "Bylo to jasné neuhlídání soupeřova hráče," komentoval situaci před inkasovaným gólem pro klubový web trenér Milan Nousek. Domácí se snažili stav vyrovnat, vytvořili si nadějné příležitosti, ale gól nedali a naopak trestal soupeř do otevřené obrany. "Zápasy rozhodují maličkosti a my jsme v nich horší. Dostaneme tím soupeře na koně a snažíme se o překot zvrátit situaci místo toho, abychom pokračovali s rozmyslem. Soupeř nás trestá z rychlých brejků, které ze strany Varů byly smrtící," hodnotil utkání trenér Nousek a pokračoval: "Za stavu 0:2 na mužstvo dolehne tíha z nepovedených předešlých zápasů. Najednou pociťujete hrozný zmar. Nic nevychází, neodráží se k vám míče, všude jste druzí, nestačí vám ani bojovnost."

Hosté pak ještě do konce prvního poločasu přidali dvě branky a po obrátce další až na konečných 0:5. Domácí se sice snažili alespoň o čestný úspěch, měli k tomu i šance, ale branku zkrátka nedali. "Snažíte se, ale nic vám nejde naproti, spíše naopak. Jsme v takovém rozpoložení, že opakovaně trefujeme gólmana," shrnul dění na hřišti pro klubový web trenér.

V dalším kole čeká písecké fotbalisty cesta na béčko pražských Bohemians.

Zdroj: FC Písek a Jan Škrle