Písečtí se tentokrát nemohli spolehnout na tradiční oporu mezi tyčemi Satrapu. Pro mladého Lukeše to tak byl velice těžký křest ohněm. „Domácí celek byl neskutečně efektivní. Co vystřelili na bránu, to jim tam zkrátka padlo. My jim svými chybami, mnohdy i fatálními, nabídli poločasové vedení o čtyři branky. Za takového stavu již prakticky není žádná šance se zápasem něco udělat. Zvláště, když domácí hráli v takové pohodě, ke které jsme jim však výkonem pomohli i my sami,“ shrnul nepříjemný debakl písecký trenér Milan Nousek.