V případě FC MAS Táborsko je úmysl ovládnout třetí ligu deklarovaný. Aktuální lídr průběžného pořadí po podzimní části v souvislosti se zájmem o zachování statutu Sportovního centra mládeže ani jinak přemýšlet nemůže. V Kvapilově ulici se spřádají plány na postup.

Táborský klub bude nejvíce ohrožovat především rezerva pražské Sparty. Trenér Václav Kotal dokázal z původního seznamu čítajícího přes čtyřicet jmen převážně mladých fotbalistů namíchat fungující koktejl, který to dotáhl až na druhou příčku s dvoubodovou ztrátou na Táborsko. Po neuspokojivých výsledcích áčka Letenských se však trenér Kotal jal zachraňovat situaci v nejvyšší soutěži a k B-týmu se přesunul Michal Horňák. Bude mít tato výměna vliv na rozpoložení dalšího aspiranta na prvenství?

Táborsko a Sparta se budou prát. Má však šanci ještě někdo další? Na aktuálně třetí příčce je snad i trochu překvapivě FC Písek. Člen vedení klubu od Otavy Milan Nousek starší se v minulosti netajil touhou zahrát si druhou nejvyšší soutěž. V předchozích ročnících se dokonce postup skloňoval jako jeden z cílů, ale žlutomodří nedokázali z nějakého důvodu překročit svůj vlastní stín a překonat blok, který by jim dovolil opustit tabulkový průměr. Až nyní. V době, kdy se na hráče postupoví tlak nevyvíjel.

Má to jednoduché vysvětlení. V Městském sportovním areálu v Písku zůstává pohromadě kostra kádru, která byla před startem soutěže, jak se ukázalo, vhodně doplněna. Písečtí k pohledné hře přidali i výsledky a rázem mohou být opět nahlodáváni druholigovými myšlenkami. Nesmí se však jimi nechat svázat a brzdit.

Když se k podzimnímu velmi dobrému výsledku připočítají ještě zimní posily v podobě navrátivšího se Tomáše Froňka, který působil v Chrudimi a také Romana Wermkeho, jenž byl u českobudějovické jízdy do Fortuna ligy, mohl by se stát z Písku černý kůň. Písečtí sice ztrácejí devět bodů na Táborsko, ale právě tento fakt by jim mohl pomoci od nervů. Přestože jsou favorité jiní, i z pohledu píseckých fanoušků bude třetiligové jaro velice zajímavé.