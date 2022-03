Branky: 55. Koreš, 70. Kalousek, 84. Kulík. ŽK: 2:3 (Uzlík a Dvořák – Kulík, Němeček a Sajtl. Rozhodčí: Rouček – Baum, Flade. Diváci: 374.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Mašek – Kulík, Belej – Kalousek (78. Petr), Koreš, Voráček (87. Volf)– Stejskal (63. Hrachovec). Trenér Milan Nousek.

Na podzim doma Písečtí s Domažlicemi prohráli, takže měli soupeři co oplácet. „Na podzim jsme vyhráli na Vltavínu a prohráli s Domažlicemi. Když to nyní nevyšlo doma Vltavínem, mohli bychom vyhrát v Domažlicích,“ komentoval před týdnem start jara vedoucí píseckého celku Miroslav Grobár.

A vše vyšlo podle přání, Písek veze tři body. "Vyšlo to do puntíku. Jsem rád, že mi ta prognóza takto vyšla,“ uvedl s úsměvem se třemi body v kapse Miroslav Grobár.

Ale v Domažlicích to samozřejmě nic jednoduchého nebylo. „Jako vždy jsme jeli k utkání s pokorou. Měli jsme za sebou smolný zápas s Vltavínem, kdy jsme udělali jedinou chybu, kterou soupeř potrestal. Odjížděli jsme k utkání již prakticky s plnu lavičkou, kdy nám marodí jen Mařík. Poločas byl bez branek. Tím, že měly Domažlice v prvním jarním kole volno, tak jsme je ani nemohli vidět. Ale ničím nás nepřekvapily. Ve druhé půli to tam napadalo. Domácí těsně před naší první brankou nastřelili břevno a z odraženého balonu jsme šli do protiútoku a platilo otřepané nedáš, dostaneš. My šli do vedení. Domácí to pak museli trochu otevřít a my využili další dvě brejkové situace,“ komentoval utkání v Domažlicích Miroslav Grobár.

V Písku tedy panuje velká spokojenost. „Samozřejmě, body z Domažlic jsou vždy cenné. Výsledek sice napovídá, že to byl rozdíl třídy, ale obraz hry takový nebyl. Tři góly venku a navíc v Domažlicích, to se počítá. Domácí uznali, že jsme je přejeli. Ale je třeba říci, že oni nastřelili dvě břevna. Poměr střel vyrovnaný, ale domácí trefovali konstrukci, my bránu,“ dodal k utkání Grobár.

Výhra v Domažlicích je výbornou pozvánkou na další domácí duel s béčkem Příbrami. „Když se vyhraje venku, bude se celý týden pracovat úplně jinak, než kdybychom prohráli. V pátek od pěti hodin nás pod světly čeká béčko Příbrami. Samozřejmě chceme body z Domažlic potvrdit. Srdečně zveme všechny fanoušky. Je reprezentační přestávka, takže Příbram může použít i hráče z prvního týmu. Dá se tedy čekat velice kvalitní utkání,“ hledí k dalšímu programu M. Grobár a doplňuje: „Před utkáním s Příbramí připravujeme takovou malou slavnost. V loňském roce se náš mecenáš Milan Nousek dožil šedesátky a jelikož jsme mu nemohli předat dárek, oceníme jej před zápasem s Příbramí. Sedmdesátin se pak dožil Jarda Ptáček, bývalý dlouhodobý trenér FC Písek, Protivína a dalších klubů.“