/FOTOGALERIE/ Písečtí fotbalisté v 18. kole ČFL doma remizovali s Přešticemi 1:1, když oba góly padly po změně stran.

Fotbalisté Písku (ve žlutomodrém) v 18. kole ČFL remizovali s Přešticemi 1:1. | Foto: Jan Škrle

V první půli o něco aktivněji působili hosté, kteří na písecké umělce nastřelili břevno. Jihočeši si větší příležitost vytvořit nedokázali.

Po změně stran nastoupili domácí se dvěma změnami v sestavě a také ve zcela jiném stylu. Svého soupeře zatlačili a začali se rodit i šance.

V 50. minutě se po akci domácích balon dostal ke střídajícímu Korešovi, který vyslal nechytatelnou střelu mezi spojnici tyče a břevna a zajistil svému celku vedení. To jim však vydrželo jen deset minut.

Po rohovém kopu se totiž na přední tyči hlavou prosadil nehlídaný Chocholoušek a vyrovnal. Nakonec se z výhry mohly radovat oba týmy, ale domácí kapitán Běloušek trefil jen tyč a jeden z přeštických hráčů promarnil stoprocentní šanci z malého vápna.

„Nebyl to příliš hezký fotbal, spíše hodně soubojový, k čemuž přispělo i to, že se hrálo na umělém trávníku, takže k vidění byly spíše jednoduché akce a souboje o každý míč. Do vedení jsme se dostali krátce po přestávce, kdy se po naší akci dostal k odraženému balonu Koreš a trefil to krásně s pomocí tyče i břevna. Bohužel, za deset minut Přeštice srovnaly, když jsme při rohovém kopu nechali na přední tyči volného hráče. Ale jak říkám, nic hezkého ke koukání to nebylo. Remíza asi vystihuje dění na hřišti, ale pro nás je to doma samozřejmě ztráta, zvlášť poté, co jsme chtěli potvrdit tři body ze Zbuzan z minulého kola. Soupeř má kvalitní tým, věděli jsme, že to bude těžké a že udělá všechno proto, aby bodoval, protože předchozí dva jarní duely prohrál,“ uvedl písecký trenér Milan Nousek.

Tým od Otavy je v tabulce desátý a v dalším kole se v sobotu 25. března představí v Karlových Varech (18 hodin).

FC Písek - FK Robstav Přeštice 1:1 (0:0)

Branky: 50. Koreš - 61. Chocholoušek

Rozhodčí: Trska - Doubrava, Lafek. ŽK: 4:2 (Němeček, Musa, Koreš, Malý – Kraml, Hradecký). Diváciů: 251

Písek: Satrapa – Musa, Běloušek, Kašpar – Malý, Němeček (84. Štěch), Sajtl, Vokurka (46. Kalousek) – Baďura (46. Koreš) – Voráček, Bicenc (74. Hendrych).