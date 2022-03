Branka: 72. Budínský. ŽK: 2:4 (Běloušek a Hrachovec – Hošek, Švestka, Budínský a Cmiljanovič. Rozhodčí: Duda – Šlajs, Pálek. Diváci: 324.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Mašek – Kulík (82. Petr), Belej – Kalousek, Koreš, Voráček (56. Hrachovec) – Stejskal (72. Volf).

Druhé jarní utkání doma a druhá porážka. Jakoby domácí hřiště bylo zakleté. „Příbram přijela s klasickým béčkem. Měla to dobře organizované, byli běhaví, s míčem to zkrátka uměli. Z naší strany, jak se říká, po hodech přišlo vystřízlivění. Po výhře v Domažlicích přišlo možná trochu podcenění soupeře. Prakticky jsme začali hrát až ve chvíli, kdy dal soupeř gól. Do té doby to bylo ospalejší, všude jsme byli pomalejší. Tempo hry ale bylo vysoké, Příbram byla výborná na míči. Kdyby tam měli zkušenější hráče, mohli jsme možná inkasovat víc. My, kdybychom hráli čtyři hodiny, tak tentokrát gól nedáme,“ shrnul duel vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Domácí tým tak trochu doplatil na neproměněné šance. „Ty tam byly také. Ale oni nastřelili břevno, my také. Stejskal trefil jediného hráče na malém vápně místo uklizení míče do sítě. Belej byl dvakrát sám, Kalousek přestřelil bránu. Vyrovnat se mohlo, ale bohužel. Jak jsem říkal, z naší strany trochu uspokojení z výhry v Domažlicích a nedali jsme tomu srdce hned od začátku. Když začalo téct do bot, začali jsme hrát, ale štěstíčko se k nám již nepřiklonilo. Bylo to opačně než v Domažlicích, tentokrát jsme zkrátka netrefovali zařízení a když ano, tak to vychytal gólman Smrkovský,“ doplnil k duelu M. Grobár.

Fotbalový život i po porážce běží dál. „Zklamání, ale jedeme dál. Musíme se připravit na Benešov a zkusíme domácí porážku napravit,“ obrátil zrak již k dalšímu zápasu Miroslav Grobár.