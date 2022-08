Branka: 61. Uher. ŽK: 4:4 (Kostka, Štěch, Sládek, Kotrba - Luhový, Trojanec, Patrovský, Paul). Diváci: 251. Rozhodčí: Eibl - Brom, Izugrafov.

Sestava Katovic: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík – L. Bálek, Kotrba (81. Habor), Sládek, Štěch – Uher (71. Požárek) – Kadula (86. Motl).

Tentokrát přijela do Dudák arény Doubravka a Katovičtí zvítězili díky jedinému vstřelenému gólu. „Body jsou to zasloužené. Byli jsme lepším týmem, Doubravka hrozila pouze ze standardek. V první dvacetiminutovce mohl dát soupeř dva góly, když jsme jeho standardky špatně bránili. Ale celkově jsme byli lepší, měli větší kvalitu, vytvářeli si šance. O přestávce jsme si v kabině něco řekli, ve druhé půli na ně vlétli a zaslouženě dali vítězný gól,“ shrnul duel katovický trenér Přemysl Šroub a doplnil: „Branku dal Vláďa Uher, když ve vápně prostřelil gólmana. Paradoxem je, že těsně předtím měl jít střídat, už byl připraven jít do hry jiný hráč a Vláďa si tak gólem vysloužil prodloužení pobytu na hřišti.“

V brance Katovic se tentokrát objevil Petr Provazník. „Těsně před zápasem vypadl David Bálek, který hrál v posledních zápasech ve velké pohodě, z rodinných důvodů nemohl přijet gólman Švehla, a tak šel mezi tyče Provazník. Zachytal perfektně a potvrdil, že může kdykoliv zaskočit,“ pochválil gólmana trenér Šroub.

V příštím kole čeká Katovické jihočeské derby v Soběslavi. „Tam se nám dlouhodobě nedaří. Musíme se na to připravit a hrát zodpovědněji. Soběslav nás vždy na domácím hřišti jasně porazila,“ doplnil k dalšímu programu Přemysl Šroub.