/FOTOGALERIE/ Poprvé v jarní části divize se fotbalisté Slavoje Český Krumlov představili na domácím hřišti. Pražské Aritmě však podlehli 1:3.

Fotbalisté Slavoje Český Krumlov (v černém) doma padli s Admirou Praha. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Slavoj Český Krumlov – Aritma Praha 1:3 (0:2)

Branky: 57. Vávra – 7. Novotný, 18. Vožický, 71. Macháček. ŽK: 2:2 (Kolář a Svoboda – Mareš a Vožický). Rozhodčí: Cihlář – Matyš, Špindlerová. Diváci: 135.

Sestava Českého Krumlova: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Matuška (83. Svoboda), Kolář, Novák, Vonášek, Vávra – Růžička (62. Vaněk), Parakhnenko (46. Strapek).

Čekalo se, že bude Aritma hrát klasický kombinační a aktivní pražský fotbal. Nestalo se, přesto hosté po dvaceti minutách vedli o dvě branky. „Zápas byl po dvaceti minutách rozhodnutý. Soupeř překvapil tím, že se nesnažil o aktivní fotbal, ale hrál to ze zajištěné obrany do rychlých brejků. Připomnělo mi to zápas v Horní Bříze. A všechny góly byly jako přes kopírák. Dva padly z brejků a jeden po tečované střele,“ komentoval utkání českokrumlovský trenér Václav Domin.

Zápas si tedy domácí prakticky prohráli hned v jeho úvodu. "Nezachytili jsme vstup do zápasu. Ale zklamalo mě, že soupeř nechtěl hrát fotbal. Ale i tak jsme snížili na rozdíl gólu a věřili, že si alespoň na bod sáhneme. Vysunuli jsme vysoké hráče do soupeřova vápna, ale prakticky se nám nepodařil žádný kvalitní centr. Soupeř měl vysoké stopery, dali jsme sice gól po standardce, ale další už nepřidali. nedá se nic dělat, jedeme dál. Je za námi teprve druhé kolo," doplnil trenér Domin.

V dalším kole jede českokrumlovský tým do Klatov na souseda v tabulce. Ale při bodovém rozložení soutěže nelze říci, že by to byl souboj ze středu tabulky. "Kluci si snad vyčistí po Aritmě hlavy a jedeme dál. Zkrátka se připravíme na další utkání," dodal Václav Domin.