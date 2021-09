Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Zápas nám vůbec nevyšel. Asi jsme si neobuli ty správné kopačky. Neměli jsme cit na balonu, chyběla nám ta správná energie, zbytečně jsme prohrávali osobní souboje a ztráceli míče. První gól jsme dostali z dorážky, předcházelo mu špatné vystoupení stopera, který otevřel prostor pro soupeře. Těsně před pauzou jsme vyrovnali z penalty, kterou proměnil Jarda Drobný. Byl na ni určený, protože to byla jeho jediná podmínka, když jsme s ním dojednávali angažmá. Tragické chyby nás provázely i po změně stran a hosté dvě z nich využili. V prvním případě skórovali nechytatelně hlavou ze sedmi metrů, pak opět z dorážky po standardce. Drobný nám pomohl s organizací hry a předvedl řadu výborných zákroků, ale kluci asi měli v hlavách, že všechno chytí. Bohužel, hráli jsme špatně a Doubravka získala všechny body zaslouženě.

Drobný několik šancí zneškodnil a sám z penalty krátce před přestávkou vyrovnával na 1:1, ale Hradec srážely velké chyby, které Doubravka potrestala a u Vajgaru zaslouženě vyhrála. Jako velmi citelná se ukázala absence zraněného kapitána Filipa Votavy. Ve středu pole tentokrát nebyl nikdo, kdo by hře vnukl potřebnou myšlenku a tým usměrnil.

