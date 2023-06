/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Českého Krumlova končili divizní sezonu v Komárově. A loučení to bylo skvělé. Potvrdili, že středeční výhra nad Lomem nebyla náhodná.

Fotbalisté Českého Krumlova zakončili sezonu výhrou v Komárově. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

FK Komárov - Slavoj Český Krumov 1:5 (0:1)

Branky: 85. Vajs - 11.a 75. Vávra, 77.Vonášek, 87. Kolář, 89. Gelnar. ŽK: 1:2 (Lang - Vaněk, Matuška). Diváci: 90. Rozhodčí: Šiška - Kastl, Šálková.

Sestava Českého Krumlova: Beránek (81. Švec) - Trmal, Kabele, Svoboda, Kolář - Parakhnenko (46.Vonášek), Novák, Matuška, Vávra - Vaněk (78. Gelnar), Růžička.

Pro fotbalisty Českého Krumlova bylo utkání v Komárově dvojitým loučením. Jednak se loučili s divizní sezonou a jednak s trenérem Václavem Dominem, pro kterého to bylo poslední utkání na lavičce Slavoje. A loučení to byo sladké.

Kluci to odjezdili na krev a záchranu oddřeli, chválil tým trenér Václav Domin

Jihočeši již odjížděli do Komárova s vědomím, že jsou zachráněni. Utkání si tak mohli užívat. "Kluci chtěli potvrdit středeční výhru nad Lomem a vyvrátit nesmysly, které po zápase poslouchali od různých škarohlídů. Ukázali, že to s Lomem nebyla žádná náhoda a v Komárově si šli od začátku utkání za vítězstvím. Všichni jsme si to maximálně užívali," uvedl k poslednímu utkání trenér Václav Domin a pokračoval: "Komárov hrál jednoduchý fotbal, nakopával to do soubojů, měl tam i nějaké šance. Beránek tři jejich šance chytil. Dlouho to bylo 1:0 pro nás, čtvrt hodiny před koncem jsme dali druhou a hned nato třetí branku. Pak jsme vystřídali, šel tam i náhradní gólman, aby si to užil. Dokonce chytil i penaltu. Sice jsme dostali pět minut před koncem branku, domácí to vrhli vše do útoku, ale my je potrestali z brejkových situací a odvezli si skvělou výhru."

Od hráčů to bylo výborné poděkování trenéru Dominovi k jeho poslednímu zápasu u divizního týmu. "Kluci věděli, že končím a bylo od nich super, že zápas odehráli tak skvěle. Fotbalem se bavili, jasně vyhráli a připravili mi takovou jahůdku na dortu. Na dokopnné si oslavíme vydařenou sezonu a s klukama se rozloučím," doplnil Václav Domin.