Branky: 13. Horel – 11. Uher. ŽK: 1:0 (Lhotka). Rozhodčí: Šlajs – Štrincl, Dohnal. Diváci: 50.

Sestava Katovic: Švehla – Hnídek, Květoň, Cibulka, Rejšek – L. Bálek (89. Pavlovič), Janoch, Repa, Motl – Uher (72, Habor) – Požárek.

Ač se Beroun nachází na dně tabulky, bylo jasné, že to pro Katovické bude velice těžké utkání. „Byl to boj. Hrálo se na hrozné umělce, která připomínala starý koberec. Bylo to šílené hřiště. Domácí jsou na to zvyklí a těžili z toho. My na umělce dlouho nebyli, takže nám trvalo, než jsme si na ní zvykli. Vedli jsme po střele Vládi Uhra za vápnem, ale soupeř brzy srovnal. Švehla vyrazil míč před sebe, ale nedobíhali jsme to a soupeř míč dorazil do brány. Pak již to byl jen boj mezi vápny,“ shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

I bod ze hřiště posledního celku tabulky má svou váhu. „Jsem s bodem spokojen. Na konci utkání trefili domácí tyčku, takže jsme mohli odjet s prázdnou. Měli jsme velkou šanci Bálkem, který dal hlavou těsně vedle brány, tam jsme to mohli překlopit na naší stranu my, ale ve finále jsme mohli i prohrát. Ten bod tedy jednoznačně bereme,“ doplnil k utkání katovický trenér.

Katovice mají po čtyřech kolech osm bodů, takže v týmu panuje spokojenost. „Na jaře jsme ještě neprohráli, máme nahráno osm bodů, takže po této stránce spokojenost. Teď chceme doma porazit Sedlčany. Pořád se držíme v popředí tabulky, takže můžeme být se začátkem jara spokojeni,“ neskrýval trenér spokojenost z první částí jara.