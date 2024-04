/FOTOGALERIE/ Na fotbalisty Českého Krumlova čekal v dalším divizním duelu vůbec nejtěžší soupeř, lídr tabulky Petřín Plzeň. Ten také na hřišti ukázal, proč je nejvážnějším adeptem na postup do ČFL.

Na podzim Č. Krumlov doma podlehl Petřínu Plzeň 1:2 (na snímku), nyní na jeho hřišti 1:4. | Foto: Jan Klein

SK Petřín Plzeň - Slavoj Český Krumlov 4:1 (1:1)

Branky: 37. J. Mudra, 46. a 57. A. Demeter, 53. J. Vodrážka - 24. O. Polanský. ŽK: 3:3 (A. Demeter, Vohrna, Vodrážka - Š. Šindelář, O. Matuška, Kubát). Rozhodčí: Pachtová - Hessová, Špindlerová. Diváci: 200.

Sestava Č. Krumlova: Beránek - Š. Šindelář (61. J. Matuška), Kabele, M. Švec, Trmal - Gelnar - Kordík, Matějček (85. Lach), Polanský (85. Trapl), O. Matuška - Bauer (42. Kubát).

Favorizovaní domácí byli po celé utkání lepším týmem. Přesto Jihočeši živili do poločasu naději na bodový výsledek. "Domácí na nás vlétli, ale přežili jsme prvních dvacet minut. Trefili břevno, nedali dvě tutovky a my pak utekli a šli do vedení. Pak jsme dostali gól, když hráč Petřína udělal na rohu velkého vápna tři naše kluky, nacentroval to a další hráč to zavíral na 1:1. Hned na začátku druhé půle jsme dostali druhý gól a již se to vezlo. Museli jsme to trochu otevřít a soupeř nás trestal z brejků. Ale je třeba si říci, že důležité body musíme sbírat jinde. Toto byl jednoznačně nejlepší tým soutěže a dle mého jasný postupující. Domácí vyhráli zcela zasouženě. Pestože jsme bojovali, soupeř byl kvalitější a především dával góly," hodnitil duel českokrumlovský trenér zdeněk Šváb.

OBRAZEM: Dělba bodů v derby ČFL, Písek neproměnil penaltu

Pro hráče Českého Krumlova je daleko důležitější další duel, kdy doma hostí béčko Domažlic, se kterým bojují o záchranu. "Kluci jsou sice po utkání skleslí, ale řekli jsme jim, že na Petříně asi těžko mohl někdo čekat nějaký bod. My to musíme směřovat na ty Domažlice, to bude zápas o šest bodů," dodal Zdeněk Šváb a pokračoval: "Bohužel se zranil Radek Bauer. Udělal si něco s achillovkou a odvezla ho sanitka do nemocnice."