/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Slavoje Český Krumlov skončili v uplynulém ročníku divize na osmém místě. Jako nováček si vedli velice dobře. Přesto dochází ke změně u kormidla.

Slavoj Český Krumlov - Spartak Soběslav. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Zdeněk Šváb (vpravo po postupu Krumova B do I.B třídy) převzal áčko Slavoje.Zdroj: Lukáš HodánekPřed koncem sezony oznámil trenér Václav Domin, že u týmu Slavoje končí. Českokrumlovští využili „domácích zdrojů“ a divizního mužstva se ujal Zdeněk Šváb mladší. Navázat na střed tabulky po svém předchůdci nebude jednoduché.

Zdeňku, bylo již dopředu domluvené, že po Václavu Dominovi převezmete tým?

Domluvené nic nebylo a s kolegy jsme do toho skočili po hlavě. Byli jsme osloveni vedením, zda bychom áčko spolu s Pavlem Lattnerem nepřevzali. Následně do toho s námi šel i Pavel Tůma. Máme vizi takovou, že bude trénovat áčko s béčkem dohromady a ve čtvrtek kluky rozdělíme, kdo pojede s áčkem a kdo s béčkem. Kluci tady v divizi končili první víkend v červnu, my ještě dojížděli čtrnáct dní dorost a béčko, dali jsme si týden volna a začalo se znovu. Byl to zkrátka fofr. Manželka z toho byla trochu překvapená, ale chápe to. Nebýt jí, tak bych v životě nemohl v tom fotbalovém kolotoči fungovat.

Do divizních vod však nevstupujete jako nováček. S divizí jste se setkal nejen po hráčské, ale i trenérské linii.

Působil jsem jako asistent. Chvíli jako hrající, ale pak již na to nebylo a dělal jsem asistenta Lubošovi Pintérovi. Ten pak odešel a dělal jsem asistenta Jirkovi Svobodovi. V roce 2015 jsem převzal ve Slavoji dorost a osm let působil u něj.

Točil jsi se v poslední sezoně i u béčka. Kluci, kteří nechodili pravidelně za áčko, naskakovali za béčko. Byl jste na domácích zápasech prvního týmu. Hráče tedy máte dobře přečtené.

Osmé místo z uplynulé sezony je skvělé. Udělalo se sice v posledních dvou kolech, když dlouho hrála většina týmů ve vyrovnané tabulce o záchranu. Pohled naší nové trenérské trojice je více zapojovat mladé odchovance. Mladí potřebují na hřišti dostat, když to přeženu, od těch starých nakopáno, aby se zocelovali. Já také hrál zpočátku proti starším, dostával od nich čočku, ale chtěl jsem a makal. Již loni jsem s dorostenci často hrával proti chlapům, aby v přípravě přičichli k dospělému fotbalu a zužitkovali to ve své kategorii.

Když jste do toho šel, již jste věděl, že někteří hráči odejdou. Jak se změní kádr?Vědělo se, že odejde Venca Novák. Nečekal jsem, že odejde do Rakouska Michal Strapek, odchod do Rakouska pak přišel oznámit i David Růžička. Vonášek se vracel do Písku. Všichni ostatní zůstali. Přicházejí dva kluci z Lokomotivy České Budějovice. Měli by s námi trénovat kluci z dorostu a máme ještě v hledáčku další kluky, kteří jsou v přípravě ve svých klubech. Kdyby se nedostali do kádru, tak mají zájem jít do Slavoje. Co se týče kádru, Venca Novák bude těžko nahraditelný. Myslel jsem, že to ve středu za něj převezme Michal Strapek, ale také odchází. Uvidíme, musíme to poskládat.

V dresu béčka zářil střelecky Jindřich Kordík. Za áčko nenastupoval z důvodu studia v Praze. Trvá tento stav dál?

V současné době je to ještě úplně jinak. Jindra odcestoval na půl roku do Ameriky. S tím se nedá nic dělat, kluci, študáci zkrátka tyto možnosti mají a nemůže jim to nikdo vyčítat. Vrátí se na zimu a byl bych rád, aby se pak více zapojil do áčka na jaře.

Béčko postoupilo do B třídy. Asi budete chtít, aby hrálo co nejvýše a mohli jste kluky používat plnohodnotně do áčka.

Když budou společně kluci trénovat, tak si přičichnou k té divizní atmosféře. Mělo by to být tak, že dva trenéři odjedeme na divizi a jeden zůstane s béčkem. V béčku by měli hrát i koncoví dorostenci ročníku 2005. Nechtěl bych, aby ještě nastupovali za dorost, jedině kdyby měl dorost personální problémy. Ale čtyří budou stoprocentně hrát za béčko, aby si zvykali na dospělý fotbal. Jedině tak se posunou dál.

Zůstanete u modelu domácích duelů v sobotu dopoledne?

Nově budou soboty v úředním termínu, tedy odpoledne s tím, že béčko by mělo hrát doma v neděli odpoledne. Venku ty časy neovlivníme. Musíme se s tím poprat a také se popereme.

Co hráče čeká v přípravě?

Hned první test nám ukáže, jak na tom jsme. V sobotu 15. července pořádáme turnaj O pohár města Českého Krumlova. Hraje zde Dukla B, Táborsko B, tedy bývalý Lom, a juniorka Dynama. Tady chceme dát prostor každému z hráčů i těm, kteří hráli v okrese. Potřebujeme, aby se ukázali. Jinak jsme začali již 27. června, trénovali čtyřikrát týdně. Nyní třikrát týdně a chceme odjet na soustředění do Černé v Pošumaví na Racek. Zde jsem měl domluvený dorost, trenér tam nechce a tak toho využijeme s áčkem. Budeme spát v chatkách ve spartánských podmínkách. Bude to o tmelení kolektivu. Je to dvacet kilometrů do Krumlova, sem si zajedeme dopoledne zatrénovat a odpoledne si uděláme zábavný program s beach volejbalem, nohejbalem, tenisem a podobně. Týden po turnaji nás v pátek čeká na Složišti zápas s Dynamem U19 a hned v sobotu s Hlubokou, jen se řeší místo. Poslední týden v červenci znovu v pátek máme Sedlčany a hned v sobotu Písek. Oba zápasy u nás v Krumlově. Se Sedlčany bude hrát kombinovaný tým, proti Písku to již bude generálka. Pak již je 5. srpna doma v mistráku Komárov a hned v týdnu v MOL cupu druholigová Vlašim. Prakticky béčko Slavie Praha. Los se povedl, super tahák pro fanoušky.

Co vzkážete fanouškům?

Byl bych rád, kdyby fanoušci na fotbal chodili. Vynasnažíme se je nezklamat. Náš tým bude hodně mladý a potřebuje podpořit a podržet jak v kabině, tak od diváků.