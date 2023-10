/FOTOGALERIE, VIDEO/ V desátém kole fotbalové divize dorazil do Českého Krumlova celek Hořovic. Tým ze středu tabulky prokázal především v prvním poločase své herní kvality. Přesto domácí sahali po bodu, ale vlastní chybou nakonec věnovali výhru soupeři.

Fotbalová divize: Český Krumlov - Hořovice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Český Krumlov – Hořovice 0:1 (0:0)

Branka: 76. J. Mareš. ŽK: 2:1 (Kabele, Parakhnenko – Záluský). Rozhodčí: Říha – Šlajs, Pena. Diváci: 135.

Sestava Českého Krumlova: Polanský – Švec, Kabele, Kuna – Kolář, J. Matuška (Matušek), Gelnar, Trapl, Vávra – Parakhnenko, Trmal (59. O. Matuška).

Slavojáci zbytečně odevzdali další tři body, stejně jako před týdnem na béčku Domažlic. V prvním poločase přežili několik tutovek soupeře a v tom druhém, když to již vypadalo, že by mohli brát bod, vyrobili nesmyslnou penaltu a bylo po naději

„Než se dostaneme do zápasu, tak uteče patnáct minut, my jen koukáme a soupeř si vytvoří čtyři tutovky. Jsme všude pozdě, nedáme si dvě či tři nahrávky za sebou. Není tam nic fotbalového a spoléháme na to, že to nakopneme, soupeř něco podběhne či vyhrajeme nějaký souboj. Chybí nám fotbalovost a kreativita. Je to tak, jak to je, musíme se s tím sami vypořádat a jít dál,“ komentoval výkon týmu českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb a pokračoval: „Ve druhém poločase to možná opticky vypadalo lépe, ale když vyrobíme tak nesmyslnou penaltu, tak nemůžeme brát ani bod. Hráč je zády k bráně, jde s balonem ven z vápna a my tam zajedeme nesmyslným skluzem a je z toho penalta.“

V příštím kole zajíždí fotbalisté Slavoje k jihočeskému derby do Jindřichova Hradce.